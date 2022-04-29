Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Vakit geçmeden tövbe edelim



Allahü Teala: "Onlar neden sakınıyorlar?" Melekler: "Cehennemden." Allahü Teala:

"Peki orayı gördüler mi?" Melekler: "Hayır ey Rabbimiz, onlar orayı görmediler." Allahü Teala: "Peki görselerdi nasıl olurdu?" Melekler: "Görselerdi ondan daha şiddetle sakınırlar, oradan daha çok çekinirlerdi." O zaman Allahü Teala şöyle buyurur: "Sizi şahid tutuyorum ki, ben onları mağfiret eyledim." Bunun üzerine meleklerden biri, "İçlerinde filanca var ki, o onlardan değil, bir ihtiyaç için aralarına girmişti" der. Allahü Teala: "Onlar bir meclisin adamlarıdır, içlerinden biri ayrı tutulamaz." (Buhari, Daaved 66, Müslim, Zikr 25) SALAT VE SELAM O'NA OLSUN

Salat ve selam, esenlik ve dua demektir.