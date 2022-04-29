Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Vakit geçmeden tövbe edelim

Ramazan-ı şerif yolculuğunun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bitmeyen işler ve meseleler mazeretimiz olmasın. Bağışlanma dileyelim, acziyetimizi hatırlayalım ve Allah'a yalvaralım.
Tövbe sadece dille olmaz; gönülle, bütün organlarla, günaha bir daha dönmemecesine olmalıdır. Allah, yalvaran dudağı, eğilmiş kalbi bilir.
Onun için sonsuz rahmetiyle kapılarıaçar.
Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki:
"Allahü Teala'nın, yollarda dolaşarak zikreden insanları araştıran melekleri vardır. Bir yerde Allah'ı zikreden bir topluluk buldukları zaman, birbirlerini 'Geliniz, işte sizin aradıklarınız burada' diye çağırırlar. Melekler, onları dünya göğüne kadar kanatlarıyla sararlar.