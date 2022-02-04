İnfertilite yani kısırlık, genç çiftleri bile tehdit ediyor!

Kısırlık, günümüzde genç çiftler arasında bile giderek yaygınlaşıyor. Erkek kısırlığı denilince akla ilk olarak verikosel geliyor. Testislerden toplanan kirli kan toplardamarların (venlerin) bozukluğu nedeniyle iyi görev yapamıyor. Bu toplardamarlarda biriken kirli kan nedeniyle damarlar şişiyor, buruşuk bir hal alıyor. Bacaklardaki varislerin testislerdeki benzerine varikosel deniliyor.

NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Varikosel teşhisinde en önemli yöntemi fiziki muayene oluşturuyor. Hasta yatar pozisyonda ve ayakta iken genişlemiş damarların varlığı saptanabiliyor. Diğer bir teşhis yöntemi ise testislerin renkli doppler ultrasonografisi oluşturuyor. Son olarak da spermiyogram dediğimiz test, varikoseli olan erkeklerin hangilerinin ameliyata ihtiyacının olduğunu gösteriyor. Tanı yöntemlerinden biri olan spermiyogram, bu konuda özelleştirilmiş laboratuvarlarda ve tercihen biyolog tarafından yapılıyor.

NEYE YOL AÇAR?

Sperm sayısında azalma

Sperm hareketlerinde bozulma



Sperm şeklinde (morfolojisinde) bozulma

Testiste atılamayan kanın birikmesi sonucu ısı artışı olması

Testisten atılması gereken zararlı ürünlerin bozuk damarlardan atılamayıp testise geri dönmesi

Kirli kanın testiste birikmesi.

TEDAVİSİ HAKKINDA...

Varikoseli olan erkeklerde sperm sayısı, sperm motilitesi yani hareket özellikleri ve morfolojik parametrelerde bozulma olup olmadığına bakılıyor. Tek tedavi yöntemini ise cerrahi oluşturuyor. Mikrocerrahi yöntemler ile yapılırsa, tedavinin başarısı daha da artıyor.

SPERM HÜCRESİ YOKSA?

Hiçbir canlı sperm hücresinin bulunamamasına azospermi deniliyor. Bu hastalarda tedavi daha da zor oluyor ancak çocuk şansı tedaviyle artıyor. Hastalarda en sık uygulanan tekniği ise mikroskobik olarak yapılan TESE (Mikro TESE) yani testisten sperm hücresinin bulunması ve hazırlanması oluşturuluyor.

ALTIN DEĞERİNDE ÖNERİLER

1 yılda düzenli ilişkiye rağmen çocuğunuz olmamış ise doktora başvurun.

Kadın Doğum ve Üroloji Kliniklerinde birlikte yapılan tedaviler çocuk sahibi olma şansını artırır.

Sigarayı bırakın.

Stresten uzak durmak için spor yapın.

Eşinizle olan cinsel hayatınızı görev bilinci ile değil bir eğlence haline getirin.

ÜROLOJİ SAĞLIĞININ BİLİNMEYENLERİ

PROF. DR. CEVDET KAYA

YARIN: CİNSEL İSTEKSİZLİK