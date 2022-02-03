Erkeklerin korkulu rüyası hemen her yaşta ortaya çıkan mesane kanseri sırt ağrısıyla belirti veriyor

Kasıkta ağrı, sık idrara çıkma, acil idrar yapma ihtiyacı, idrarda kan ve sırt ağrısı... Tüm bunlar, erkek sağlığını tehdit eden mesane kanserinin belirtileri arasında yer alıyor. İdrar kesesinin iç kısmından gelişen bu kanser türü kesenin içerisine yani boşluğuna doğru büyüyerek şikayetlere yol açabiliyor. Karnabahar görünümünde olan tümörler daha yavaş ilerleyen tümörler olmasına rağmen solid karakterde yani sert kıvamlı olan tümörler ise daha agresif seyredebiliyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Cevdet Kaya, bu hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri sıralıyor...
EN BÜYÜK DÜŞMAN: SİGARA!
Mesane kanserinin oluşmasında pek çok risk faktörü bulunuyor. Bunların başında sigara kullanımı geliyor. Sigara içenlerde kanser sıklığı artıyor. Aynı zamanda sigara kullanan erkek ve kadınlarda bu kanser türü hem sık nüksedebiliyor ve daha ağır seyrediyor. Mesane kanseri daha çok idrarda kanamayla belirti veriyor. Hematüri diye adlandırdığımız durum, gerek idrar tahlilinde gerekse de bizzat hasta tarafından idrarında kan görülmesi ile kendini gösteriyor. 'İdrarımda kan gördüm', 'kan işiyorum' ya da 'İdrarımda kan pıhtıları görüyorum' gibi şikayetleri olan özellikle ileri yaşta bireylerde ilk aklımıza gelen hastalık mesane kanseri oluyor.
NASIL TEŞHİS EDİLİR?
Mesane kanseri teşhisi idrar yollarına yönelik yapılacak olan ultrasonografi ile konuluyor. Ultrason ile hem böbrekler hem de idrar kesesi değerlendiriliyor. Ayrıca basit bir idrar tahlili ile idrarda kanama yada enfeksiyon olup olmadığına bakılıyor. Kesin tanıda ise sistoskopi dediğimiz idrar kesesinin endoskopik olarak inceleme tercih ediliyor. Bu işlem, lokal anestezi ile de yapılabiliyor.