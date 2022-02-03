Erkeklerin korkulu rüyası hemen her yaşta ortaya çıkan mesane kanseri sırt ağrısıyla belirti veriyor





EN BÜYÜK DÜŞMAN: SİGARA!

Mesane kanserinin oluşmasında pek çok risk faktörü bulunuyor. Bunların başında sigara kullanımı geliyor. Sigara içenlerde kanser sıklığı artıyor. Aynı zamanda sigara kullanan erkek ve kadınlarda bu kanser türü hem sık nüksedebiliyor ve daha ağır seyrediyor. Mesane kanseri daha çok idrarda kanamayla belirti veriyor. Hematüri diye adlandırdığımız durum, gerek idrar tahlilinde gerekse de bizzat hasta tarafından idrarında kan görülmesi ile kendini gösteriyor. 'İdrarımda kan gördüm', 'kan işiyorum' ya da 'İdrarımda kan pıhtıları görüyorum' gibi şikayetleri olan özellikle ileri yaşta bireylerde ilk aklımıza gelen hastalık mesane kanseri oluyor.