Tıpta yaşanan gelişmelerle, insan ömrü gün geçtikçe uzuyor! İşte uzun yaşamanın 4 hayati kuralı

Günümüzün modern tıp anlayışı, tarama, tanı ve tedaviye odaklanıyor. Ancak hastalıkların mutlaka altta yatan nedenlerinin araştırılıp ortadan kaldırılması gerekiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, yaşam tarzı değişiklikleriyle hastalıkların önlenebileceğine dikkat çekiyor. Sağlıklı ve uzun yaşamın 4 temel kuralını TAKVİM için açıklıyor...

SİGARA İÇMEMEK:

Sigara, başta akciğer olmak üzere pek çok kanser türüne zemin hazırlıyor. Ayrıca damar sertliği, hipertansiyon, kalp krizi, KOAH, inme gibi hastalıkların en önemli nedenleri arasında gösteriliyor.

EGZERSİZ YAPMAK:

Egzersiz, sağlıklı bir vücudun olmazsa olmazını oluşturuyor. Haftada 3.5 saat tempolu yürümek veya koşmak, yüzmek, bisiklet gibi aerobik egzersizlerin yanı sıra vücutta bulunan 640 kasın gerilmesine ve zorlanmasına neden oluyor.

OBEZİTENİN ÖNLENMESİ:

Fazla kilo, kanserden diyabete pek çok hastalığın temelinde yatıyor. Vücut kitle indeksinin 25'ten az olması, bel çevresinin bayanlarda 80 cm, erkeklerde ise 90 cm'den az olması gerekiyor.

SAĞLIKLI BESLENME:

Sağlıklı bir hayat için günlük alınması gereken kalorilerin yüzde 90'ının taze, temiz, mevsiminde, yerel olarak üretilmiş, mümkünse organik, rengarenk bitkisel besinlerden oluşması gerekiyor. Bol miktarda doymuş yağ, şeker, un, rafine karbonhidrat, tuz, gıda katkı maddeleri içeren besinlerin sağlığın en büyük düşmanı olduğunu unutmamak gerekiyor.

KİMYASALA DİKKAT

Tarım ilaçları, gıda katkı maddeleri günümüzde insanların en çok maruz kaldığı kimyasallar olarak biliniyor. İnsan vücudu maruz kaldığı bu kimyasalları tanımıyor ve onlarla nasıl başa çıkacağını bilmiyor. Tarım ilaçları; henüz daha doğmamış bebeklerin amniyon sıvısında, yeni doğan bebeklerin kordon kanında, annenin meme dokusunda ve sütünde, insanların kan ve yağ dokularında geniş ölçüde bulunuyor. Sağlıklı nesiller için anne adaylarının hamile kalmadan önce ve hamilelik süresince tarım kimyasallarına kesinlikle maruz kalmaması gerekiyor. -BİTTİ-

SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ- PROF. DR. OSMAN ERK