Glüten, çölyak, alerjik ve bağırsak hastalıklarına neden oluyor!

Protein bileşiği olan glüten, bazı kişiler için sindirim sorunlarına ve çok daha ciddi sağlık problemlerine yol açıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, sağlık için glütenli ürünlerden uzak durmamız gerektiğini söylüyor. TAKVİM okuyucuları için şu bilgileri veriyor:

HAZIR GIDALARDA DAHA ÇOK

Glüten besinlere elastikiyet, dolgunluk, şekil, kıvam kazandırır, hamur işlerinin hafif, çıtır-çıtır ve gevrek olmasını sağlar. Bu özellikleri nedeniyle glüten hemen her türlü hazır besinde katkı maddesi olarak bulunur. Glüten ayrıca ilaçların içinde, güzellik malzemelerinde, banyo malzemelerinde de bulunan bir toksik proteindir. Glüten kısaca her yerde hazır ve nazırdır. Sindirim sistemimiz çok fazla miktarda glüteni sindirmeye uygun değildir.

OBEZİTE TESADÜF DEĞİL

Glüten fraksiyonunda çölyak hastalığına, glüten hassasiyetine, diğer otoimmün hastalıklara, alerjik reaksiyonlara, sızıntılı barsak hastalığına yol açabilen gliadin proteini yanı sıra, insülin direncine ve diyabete yol açan lektinler, vitamin ve mineral emilimini azaltan fitat gibi zararlı diğer proteinler de vardır. Tahıllar ve tam tahıllar sağlık açısından yararlı yiyecekler olarak değerlendirilmesine rağmen tarım ve çiftçiliğin gelişmesi ile birlikte başta obezite, kalp hastalıkları, şeker hastalığı ve kanser hastalığının ortaya çıkması tesadüf değildir. Tahılların glisemik indeksi yüksektir ve toksik birçok bileşene sahip olabilirler.

ÇÖLYAK GİDEREK ARTIYOR

Glütenin neden olduğu en önemli hastalık çölyak hastalığıdır. Glüten ince bağırsak mukoza hücrelerine toksik etki yapar; vücudun bağışıklık sistemi harekete geçer ve ince bağırsaklarda var olan besin, vitamin ve minerallerin emilimini sağlayan villus adı verilen parmaksı çıkıntılar ortadan kalkar. Besinler, vitamin ve mineraller emilemez; kronik ishal, zayıflama, çocuklarda büyüme ve gelişme geriliği ortaya çıkar. 1. derece akrabalarda hastalık sıktır. Çölyak hastalığı gözden kaçan ve diğer hastalıklarla karıştırılan bir hastalıktır, sıklığı %1'e kadar çıkmaktadır ve çölyak hastalığı sıklığı giderek artmaktadır.

NERELERDE BULUNUR?

Ekmekler, makarna, çörek, gevrek, pasta, pizza, işlenmiş et (sosis, salam, sucuk), bira, alkollü içecekler, soslar, çorbalar, turşular, sirke, bulgur, irmik, kuskus, müsli. Ayrıca güzellik ve kozmetik ürünlerinden ruj, fondöten, pudra, losyon, makyaj malzemeleri glüten içerebilir. Bu ürünlerin kullanılması alerjik reaksiyonlara, cilt kuruluğu; kaşıntı gibi durumlara yol açabilir.

YARIN: KİMYASALLARA DİKKAT

SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ- PROF.DR. OSMAN ERK