Hipertansiyon, ciddi hastalıklara ve organ hasarlarına yol açıyor! Kereviz-sarımsak tansiyondan korunsak

Her yıl dünya çapında en az 5 milyon kişi, fazla tuz tüketimi sonucunda ortaya çıkan hipertansiyon nedeniyle hayatını kaybediyor. Hipertansiyon, gençlerde hatta çocuklarda bile ortaya çıkabiliyor. Baş ağrısı, düzensiz kalp atışı, göğüs ağrısı, kulak uğultusu, yorgunluk ve burun kanaması hastalığın en önemli belirtileri arasında yer alıyor. Fazla tuz tüketimi; yağ, tuz, şeker ve katkı maddelerinden zengin işlenmiş paketli besinler, hayvansal gıdalar, sigara, alkol, stres, hareketsiz yaşam ve obezite hipertansiyonun nedenleri arasında bulunuyor. Prof. Dr. Osman Erk, tansiyonun şifrelerini TAKVİM okuyucuları için açıklıyor:

TANSİYONUN NORMALİ NE KADAR?

Büyük tansiyonun 120 mmHg, küçük tansiyonun ise 80 mmHg'nin altında olması ideal tansiyon değeri olarak kabul edilir. Tansiyonun 140/90 mmHg'nin üzerinde olması risklidir. Hastaların %50'sinin ailelerinde de hipertansiyon bulunur.

HANGİ SORUNLARA YOL AÇAR?

Tedavi edilmeyen tansiyon, kalpböbrek yetmezliği, koroner arter hastalığı, beyin damar hastalıkları ve beyin kanaması ile aort yırtılması, ani ölüm ve cinsel yetersizliğe neden olur.

NASIL ÖLÇÜLÜR?

Tansiyon ölçümünden 30 dakika önce hiçbir şey yenmemeli.

Kolun altına bir yastık konulmalı.

Kolda, sıkacak kıyafetler olmamalı.

Ölçümde kol kalp hizasında olmalı.

Uygun tansiyon ölçümü için her iki koldan ölçüm yapılmalı.

İlk ve tek ölçümle hipertansiyon tanısı konulmaz. Ancak ilk ölçülen değer 210/120 mmHg'den fazla ise hipertansiyon tanısı konulabilir.

NASIL BESLENMELİ?

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER: İçerdikleri nitrat tansiyonu düşürür.

SARIMSAK: Kan basıncını azaltmaya yardımcıdır.

MUZ: İçerdiği potasyum ve magnezyum yüksek tansiyonu düşürür.

ZEYTİNYAĞI: Soğuk sıkım zeytinyağında bol miktarda bulunan polifenoller tansiyonu azaltır.

KEREVİZ: Damar hastalıklarının önüne geçer, hipertansiyonu önler.

DOMATES: Kolesterolü düşürür. Tansiyonu dengeler.

HAVUÇ: Kalbi korur ve tansiyonu düşürür.

TAM TAHILLAR: Çözünür ve çözünmez lifler tansiyonu engeller.

BİTTER ÇIKOLATA: Tansiyonu azaltır.

SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ- PROF. DR. OSMAN ERK