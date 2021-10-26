Kalp krizi riskine dikkat! Düzenli kontrolleri aksatmayın paketli gıdalardan uzak durun

Kalp ve damar hastalıkları, can alıyor. Dünyada en çok ölüm, kalp hastalıklarından kaynaklanıyor. Bu nedenle özellikle risk grubundaki vatandaşların düzenli kontrollerini aksatmaması gerekiyor. Peki, vücudun hayati organını korumak için neler yağmak gerekiyor? İstanbul Tıp Fakültesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, sağlıklı kalbin ve sağlıklı hayatın şifrelerini TAKVİM okuyucuları için açıklıyor...

DÜZENLİ KONTROLLE ÖNLENEBİLİR

Toplumda herkesin korktuğu kalp hastalıkları düzenli kontroller ve tedaviler sayesinde önlenebiliyor. Hatta büyük oranda tedavi edilebiliyor. Risk faktörleri, değiştirilemez ve önlenebilir olmak üzere ikiye ayrılıyor:

Değiştirilemez risk faktörleri:

AİLE ÖYKÜSÜ: Birinci derece akrabalarında (anne, baba, kardeş) kalp hastalığı olanlarda risk yüksektir.

YAŞ: İleri yaşla birlikte kalp hastalığı riski giderek yükselir.

CİNSİYET: Kalp damar hastalıkları erkeklerde kadınlara göre daha erken yaşlarda ve daha sık olarak ortaya çıkar. Menopozdan sonra kadınlarda da risk artar ve hemen hemen eşitlenir.

KİLO RİSKİ ARTIRIR

SİGARA: Kalp damar hastalığı riskini iki kat arttırır. Erken yaşta sigara içmeye başlamak, uzun süre ve fazla sigara içmek riski yükseltir.

HİPERTANSİYON: Kan basıncının 120/80 mmHg'den yüksek olması ve yüksek kan basıncı için antihipertansif ilaç kullanıyor olmak risk faktörüdür. Yüksek kan basıncı kalp üzerindeki stresi arttırır.

DİYABET: Koroner kalp hastalığı eş değeri olarak bilinir. Şeker hastalarının yarısından fazlasında kalp hastalığı görülür.

OBEZİTE: Kalp hastalığı ve felç riskini arttırır. Kiloya dikkat etmek gerekir.

KÖTÜ KOLESTEROLÜN YÜKSEK OLMASI: Kötü kolesterol (LDL)'ün yüksek olması en önemli risk faktörlerinden biridir.

NASIL KORUNMALI?

Güçlü bir kalp için şüphesiz sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek gerekiyor. Sigaradan uzak durulması, ideal kiloya sahip olunması ve haftada üç buçuk saat fizik egzersiz yapılması öneriliyor. Ayrıca karbonhidrat, şeker, unlu gıdalar, işlenmiş gıdalardan uzak durmak gerekiyor.

TEK SUÇLU KOLESTEROL MÜ?

Kalp krizi dendiğinde akıllara hemen yüksek kolesterol geliyor. Yanlış beslenmenin yol açtığı kolesterol, krize zemin hazırlayan faktörlerin başında geliyor. Prof. Dr. Osman Erk, kolesterolü dengeleyecek önerileri sıralıyor: Liften zengin beslenme, taze ve işlenmemiş gıdaların tüketilmesi, Omega-3 içeren besinlerin takviyesi...

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