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    Yastıksız cerrahiyle bu dertten kurtulabilirsiniz! Kalbizi kafeslemeyin

    Prof. Dr. Barış Çaynak, bazı hastaların “iman tahtamı kestirmem” diyerek göğüs kafesinin kesilmesine karşı çıktığını söylüyor. “Yastıksız cerrahiyle bu dertten kurtulabilirsiniz” diyor.

    Kalbizi kafeslemeyin

    Kalp ameliyatları artık minimal invaziv yani küçük kesi işlemiyle gerçekleştirilebiliyor. Açık kalp ameliyatlarının hasta üzerindeki etkileri minimal hale geliyor. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, TAKVİM'e önemli bilgiler veriyor:

    Minimal invaziv kalp ameliyatı ne demektir?
    Minimal invaziv, daha küçük kesilerle yapılır. Örnek olarak eğer kalbe bypass işlemi yapıyorsanız, açık ameliyatta hangi damara by-pass yapılacaksa tamamı aynı şekilde kapalı yapılır. Aradaki fark sadece bu işlemlerin çok küçük kesilerle yapılıyor olmasıdır.

    İşlem nasıl yapılıyor?
    Minimal invaziv, by-pass cerrahisi (Mini-by-pass) bütün by-pass ameliyatı önerilmiş kişilere yapılabillir. Tüm ameliyat sol göğüs altından 4 cm küçük bir kesiden gerçekleşiyor. Bacak damarlarını da endoskopik olarak çıkartıyoruz. Boydan boya uzun bir kesi yerine, 2 cm'lik bir kesiden bütün bacak damarı çıkartılabiliyor.

        Avantajları nelerdir?
        Hastanın iyileşme sürecini hızlandırır. Hasta kan nakli olmayabiliyor. Hastanın enfeksiyon riski azalıyor. Yoğun bakımda ve hastanede kalış süresi de daha az oluyor. Bu yöntemin ciddi derecede psikolojik avantajı var.

        Herkese uygulanabilir mi?
        Her türlü ameliyatın küçük kesi ile yapılması mümkün. Kalpte birden fazla cerrahi işlem yapılacaksa, örneğin mitral veya aort kapak ve bypass birlikte yapılması gerekiyorsa, o zaman yine göğüs kemiği açılmadan işlem gerçekleştirilebiliyor.

        Açık kalp ameliyatından farkı nedir?
        Normal bir açık kalp ameliyatından sonra hastayı en az 24 saat yoğun bakımda tutuyoruz. Ameliyatı küçük kesi ile yaptığımız zaman ameliyat sonrası solunum fonksiyonları daha iyi, enfeksiyon riski, kan kaybı riski daha az ve ağrı kontrolü daha kolay olduğu için yoğun bakım süreci bir miktar daha kısalarak, süre 24 saatin altına iniyor. -BİTTİ-

            YASTIKSIZ CERRAHi
            Hastalar            , göğüs kemiğinin kesilmesinden rahatsız oluyor. "İman tahtamı kestirmem!" diyorlar. Açık kalp ameliyatlarından sonra kuvvetli öksürüklerde göğüs kafesinde oynamalar ve ayrılmalar olabiliyordu. Ameliyat yapmak gerekebiliyordu. Ama invaziv yöntemiyle böyle bir durum söz konusu olmuyor. Minimal invazivle yapılan kalp ameliyatları sonrasında yastık tutma zorunluluğu da ortadan kalkıyor.
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            Haberler Yazı Dizisi Yastıksız cerrahiyle bu dertten kurtulabilirsiniz! Kalbizi kafeslemeyin
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