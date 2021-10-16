Yastıksız cerrahiyle bu dertten kurtulabilirsiniz! Kalbizi kafeslemeyin

Açık kalp ameliyatından farkı nedir?

Normal bir açık kalp ameliyatından sonra hastayı en az 24 saat yoğun bakımda tutuyoruz. Ameliyatı küçük kesi ile yaptığımız zaman ameliyat sonrası solunum fonksiyonları daha iyi, enfeksiyon riski, kan kaybı riski daha az ve ağrı kontrolü daha kolay olduğu için yoğun bakım süreci bir miktar daha kısalarak, süre 24 saatin altına iniyor. -BİTTİ-