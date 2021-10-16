Yastıksız cerrahiyle bu dertten kurtulabilirsiniz! Kalbizi kafeslemeyin

Kalp ameliyatları artık minimal invaziv yani küçük kesi işlemiyle gerçekleştirilebiliyor. Açık kalp ameliyatlarının hasta üzerindeki etkileri minimal hale geliyor. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, TAKVİM'e önemli bilgiler veriyor:
Minimal invaziv kalp ameliyatı ne demektir?
Minimal invaziv, daha küçük kesilerle yapılır. Örnek olarak eğer kalbe bypass işlemi yapıyorsanız, açık ameliyatta hangi damara by-pass yapılacaksa tamamı aynı şekilde kapalı yapılır. Aradaki fark sadece bu işlemlerin çok küçük kesilerle yapılıyor olmasıdır.
İşlem nasıl yapılıyor?
Minimal invaziv, by-pass cerrahisi (Mini-by-pass) bütün by-pass ameliyatı önerilmiş kişilere yapılabillir. Tüm ameliyat sol göğüs altından 4 cm küçük bir kesiden gerçekleşiyor. Bacak damarlarını da endoskopik olarak çıkartıyoruz. Boydan boya uzun bir kesi yerine, 2 cm'lik bir kesiden bütün bacak damarı çıkartılabiliyor.