Uzman isim kalp ameliyatlarında kullanılan by-pass tedavisini anlattı

Kalp ve damar hastalıklarında tedavi yöntemleri, hayat kurtarıyor. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, merak edilen soruları TAKVİM okurları için yanıtlıyor:

Kimler mini by-pass olabilir?

By-pass cerrahisi önerilmiş tüm hastalar mini bypass olabilir. Mini by-pass cerrahisi hastası, ameliyat öncesi iyi bir hazırlıkla planlanması gereken ve açık ameliyatta ne yapılması gerekiyorsa aynısını kapalı olarak gerçekleştirdiğimiz bir hastadır ve by-pass olması gereken tüm hastalarda uygulanabilir bir cerrahidir.

Mini by-pass açık ameliyatla aynı tedavi mi?

Mini by-pass cerrahisinde hangi damara by-pass yapılması gerekiyorsa açık ameliyatta, hangi damarı kullanarak by-pass yapılması planlanıyor ise mini by-passta da aynı tedavi mümkündür. Mini by-pass cerrahisinin klasik cerrahiyle tek farkı yaklaşım yeridir. Klasik cerrahide göğüs kemiği açılarak kalbe ulaşmak gerekmekte; bacaktan damar kullanırken bacak damarını açık olarak çıkarma yapılmaktadır. Mini by-pass cerrahisinde bacak damarı endoskopik olarak çıkarılır. Böylece ayağınızda bacağınızda hiçbir yara izi ve enfeksiyon riskiyle yaşamazsınız. Mini by-pass göğüs ön duvarından uzun bir kesi yapılarak yapılmaz. Sol göğüs duvarından dört santimlik bir yerden kalbe ulaşmak ve bütün ameliyatı buradan yapmak üzerine planlanmış bir cerrahidir.

Mini by-pass sonrası spora devam edilebilir mi?

Mini by-passta göğüs kemiği açılmadığı için kemik ile ilgili hiçbir problem yaşanmaz. Kesimiz çok küçük olduğu için de kol hareketlerini hiçbir şekilde etkilemez.

Mini by-pass sonrası ne zaman işe dönülebilir?

Cerrahi sonrası hastalar bir gün yoğun bakımda kalır ve hastaneden 4-5. gün taburcu olur. Taburcu oldukları an itibariyle arabalarını kullanmaları mümkündür. Ameliyatın ertesi günü itibariyle yan yatmaları ve her türlü kol hareketi yapmaları mümkündür. Hastalar hızlı bir şekilde rehabilite olurlar ve hastalarımı 7-10 gün sonra iş başı yapmaları konusunda teşvik ediyorum. Birçok hastam da hastaneden çıktıktan 4-5 gün içerisinde normal iş faaliyetlerine başlayabilmektedirler.

YARIN: YASTIKSIZ CERRAHİ