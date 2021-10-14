Diyabet hastaları için by-pass tedavisi daha uzun ömürlü!

Kalp ve damar hastalıkları, yaş ayrımı yapmıyor. İnsanı hayattan koparıyor. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, merak edilen soruları TAKVİM okuyucuları için yanıtlıyor:

Diyabet hastalarında en etkili tedavi hangisidir?

Diyabet hastalarında yapılan çalışmalar göstermiştir ki; 3 damarında da tıkanıklık olan şeker hastaları uzun dönemde stent takıldıklarında by-passtan çok daha olumsuz sonuçlar almıştır. O yüzden hastalar tedavi seçeneğinde ilk anjiyo sonrası verilecek tedavi kararında by-pass cerrahisini tercih etmeliler. Daha uzun ömürlü ve daha kaliteli bir hayat yaşamak adına sürekli anjiyo olup, tekrar tekrar kontrol olup veya tekrar tekrar kalp krizi geçirme riski altında olmasınlar diye.

By-pass ameliyatının riskleri nelerdir?

Hastalarımızı by-pass için kabul ettiğimizde bir ya da iki gün süren detaylı bir check-up programından geçiririz. Burada sadece kalbi değil bütün organ sistemini değerlendirmemiz gerekmektedir. Özellikle daha önceden kalp krizi geçirmiş hastaların kalp adalesi, kalbin kasılma fonksiyonları bozulmuş ve kalp yetmezliği gelişmiş ise bu ameliyatlar normal kriz geçirmemiş kişilere göre daha risklidir. Bunun dışında kalp dışı hastalıkları olan, özellikle böbrek fonksiyonları bozuk veya diyaliz hastası olanlar, şah damarı tıkalı ve beyin dolaşımı bozulmuş kişiler, daha önceden inme geçirmiş kişiler, kronik hastalıkları olan kanser gibi, siroz gibi kişilerin ameliyatları daha risklidir.

Diyabet hastaları neden damar tıkanıklığı yaşar?

Şeker hastalığı; çok yaygın görülen, ömür boyu tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Özellikle kontrolsüz şeker hastalarında damar tıkanıklığı kaçınılmaz olarak karşımıza çıkar. Çünkü şeker hastalığının kendisi damar duvarında bozukluk yarattığı için bu tür kişilerin damarları hastalığı olmayanlara göre çok daha yoğun bir miktarda tıkanır. Şeker hastalığı olanlar özellikle buna eşlik eden tansiyonu ve aile hikayesi de varsa kontrolsüz bir şeker de izleniyorsa kalp damar hastalığı adayıdırlar.

By-pass sonrası normal hayatıma dönebilir miyim?

By-Pass ameliyatı sonrası toparlama dönemi sonrasında normal hayatınıza tamamen geri dönebilirsiniz. Ameliyatla ilgili komplikasyonlar geçmişse ve riskler geçmişse normal hayatınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Ancak bu ameliyat minimal invaziv yapılırsa; hem bu süre kısalır, hem de ameliyat öncesi bütün yaptığınız faaliyetleri yapmanız mümkün olabilir.