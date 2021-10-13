By-passta yeni damar dikilir





Hangi hastaya stent, hangi hastaya by-pass?

Özellikle hasta bir kalp krizi ile gidip acil bir anjiyo yapıldığında tıkalı damar tespit edilmişse ve bu tıkalı damarın tespiti ilk 6-8 saat içerisinde gerçekleştirilmişse bu damarın anjiyo esnasında açılması çok hayati bir önemdir.

Bunun dışında kalp damarının uygun olan kısımlarında, özellikle gövde kısımlarında mümkün mertebe ayrım yerlerinde olmayan, çatal yerlerinde olmayan yerlerinde ana damar yani iki aynı damarın çıktığı bir kök damarda darlık olmadığı durumlarda stent başarılı bir kardiyolojik işlemdir.

Ancak kalbi besleyen damarlarda yaygın bir darlık varsa, damarların ayrım yerinde, ana damarda veya kalbi besleyen 3 damarın üçünde de darlık var ise o zaman ilk seçenekte by-pass yapmak uzun ömürlü bir işlemdir. Daha önceden stent koyulan damarlara biz by-pass yaptığımız zaman, uzun vadede hiç stent yapılmamış bir damara by-pass yapıldığından daha olumsuz sonuçlar görüyoruz.