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    By-passta yeni damar dikilir

    Prof. Dr. Barış Çaynak, stentle by-pass arasındaki farka dikkat çekiyor: Stent tıkalı damarları açmak için uygulanırken, by-passta ise yeni bir damar dikeriz

    By-passta yeni damar dikilir

    Genç yaşlı demeden herkesi etkileyen kalp ve damar hastalıkları, ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.




    Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, tedavilerle ilgili önemli sorulara cevap veriyor:

    Stentle by-pass arasında farklar nelerdir?
    Stent işlemi, anjiyo ile damarların açılması işlemi ve by-pass cerrahisi bütün kalp damarı tıkalı hastalarda yapılır.
    Stentle tıkalı damarın tıkalı damar kısmına gelerek o tıkalı bölüm bir balon vasıtası ile genişletilir, ardından bir daha tıkanmasın diye stent dediğimiz çeşitli materyallerden yapılmış bir kafes koyulur ve bu şekilde açıklık sağlanır. By-passta damarın ilerisine daha normal olduğu bir kısmına yeni bir damar dikeriz. Ben bunu şuna benzetiyorum; trafik tıkandığı noktada arabanız hiç gitmeyince yan yola girip yan yoldan bütün o trafiğin ilerisine geçmeye benzettiğim bir şey bypass cerrahisi.
    O yüzden by-pass ve stent birbirinden çok farklı tekniklerdir ve hangi hastaya, ne işlem yapılacağının bir konsey kararı olarak verilmesi gerekmektedir.



    Hangi hastaya stent, hangi hastaya by-pass?
    Özellikle hasta bir kalp krizi ile gidip acil bir anjiyo yapıldığında tıkalı damar tespit edilmişse ve bu tıkalı damarın tespiti ilk 6-8 saat içerisinde gerçekleştirilmişse bu damarın anjiyo esnasında açılması çok hayati bir önemdir.
    Bunun dışında kalp damarının uygun olan kısımlarında, özellikle gövde kısımlarında mümkün mertebe ayrım yerlerinde olmayan, çatal yerlerinde olmayan yerlerinde ana damar yani iki aynı damarın çıktığı bir kök damarda darlık olmadığı durumlarda stent başarılı bir kardiyolojik işlemdir.
    Ancak kalbi besleyen damarlarda yaygın bir darlık varsa, damarların ayrım yerinde, ana damarda veya kalbi besleyen 3 damarın üçünde de darlık var ise o zaman ilk seçenekte by-pass yapmak uzun ömürlü bir işlemdir. Daha önceden stent koyulan damarlara biz by-pass yaptığımız zaman, uzun vadede hiç stent yapılmamış bir damara by-pass yapıldığından daha olumsuz sonuçlar görüyoruz.



        Hangi tedavi daha uzun ömürlüdür?
        BYPASS         cerrahisi kalp damar tıkanıklıklarında en uzun ömürlü çözüm olan işlemdir. Stent eğer damarın uygun bir bölümüne koyulmuş, mümkün olduğunca kısa ve geniş bir stent ise uzun ömürlü olması mümkündür. Ancak ayrım yerine koyulmuş, birden fazla ve uzun stentlerin tıkanma ihtimali çok daha yüksektir. By-pass, daha sonradan oluşabilecek damarın yine ileri zamanda oluşabilecek tıkanıklıklara çözüm bulduğumuz bir tedavi seçeneği olduğu için daha uzun ömürlü bir çözümdür.

        YARIN: BY-PASS SONRASI NORMAL HAYAT
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