Glokom riskine dikkat! Körlüğe bile neden oluyor | A'dan Z'ye göz sağlığı

Glokom, yani toplumda bilinen adıyla göz tansiyonu göz içi basıncının yükselmesiyle ortaya çıkıyor. Göz sinirinde kalıcı hasara neden olan bu hastalık sinsi ilerliyor. Erken tedavi edilmediğindeyse kalıcı görme kayıplarına yol açıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Ali Türker, genellikle geç fark edilen bu hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor.
SİNSİCE İLERLİYOR
Göz tansiyonu, en sinsi ilerleyen hastalıklar arasında yer alıyor. Bu nedenle 40 yaş üstü bireylerde göz içi basınç testlerinin düzenli yapılması önem taşıyor. Glokomun belirtileri hastalığın tipine göre değişebiliyor. Tedavi edilmediğinde ileri dönemde tünel görme dediğimiz çevre görmenin tamamen kaybı oluşuyor. Çocuklarda da görülebiliyor. Doğumdan itibaren veya birkaç yıl içinde ortaya çıkabiliyor. Teşhis konulduğunda sıkı kontrol ve en yakın zaman da tedavisi gerekiyor.
2 TÜRÜ BULUNUR
Glokom, iki gruba ayrılıyor. Açık açılı glokomda, kornea ve iris tabakası arasındaki açı açık oluyor. Göz hasarına yol açıyor. Kapalı açılı glokomda ise iris dokusu öne doğru yer değiştiriyor. Buna bağlı olarak göz içi basıncı aniden yükseliyor. Baş ağrısı ve bulantı görülüyor.