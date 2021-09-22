Glokom riskine dikkat! Körlüğe bile neden oluyor | A'dan Z'ye göz sağlığı

SİNSİCE İLERLİYOR

Göz tansiyonu, en sinsi ilerleyen hastalıklar arasında yer alıyor. Bu nedenle 40 yaş üstü bireylerde göz içi basınç testlerinin düzenli yapılması önem taşıyor. Glokomun belirtileri hastalığın tipine göre değişebiliyor. Tedavi edilmediğinde ileri dönemde tünel görme dediğimiz çevre görmenin tamamen kaybı oluşuyor. Çocuklarda da görülebiliyor. Doğumdan itibaren veya birkaç yıl içinde ortaya çıkabiliyor. Teşhis konulduğunda sıkı kontrol ve en yakın zaman da tedavisi gerekiyor.