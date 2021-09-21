Uzman isim uyardı! Katarakt, 55 yaşından sonra kapıyı çalıyor | A'dan Z'ye göz sağlığı

İlerleyen yaş, göz sağlığına da zarar veriyor. Çift görme, bulanıklaşma, gece görme kaybı, ışığa hassasiyet, görmede azalma ve okumada güçlük... Tüm bunlar en sık görülen göz hastalıkların kataraktın en belirgin şikayetleri arasında yer alıyor.
TAKVİM, okuyucuları için harika bir yazı dizisiyle geliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Ali Türker, kataraktla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor.
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Katarakt, göz içindeki merceğin saydamlığını kaybetmesiyle ortaya çıkıyor. Normalde saydam olan göz merceği katarakt hastalığında bulanıklaşıyor ve buzlu cam görünümü alıyor. Genellikle kişide görmenin azalmasıyla belirti veriyor.