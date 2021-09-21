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    Uzman isim uyardı! Katarakt, 55 yaşından sonra kapıyı çalıyor | A'dan Z'ye göz sağlığı

    Katarakt, 55 yaşından sonra kapıyı çalıyor! Çift ve bulanık görme gibi şikayetlere yol açıyor. Diyabetse bu hastalığın görülme riskini artırıyor. Opr. Dr. Ali Türker, kataraktla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor...

    Katarakt diyabet gizli

    İlerleyen yaş, göz sağlığına da zarar veriyor. Çift görme, bulanıklaşma, gece görme kaybı, ışığa hassasiyet, görmede azalma ve okumada güçlük... Tüm bunlar en sık görülen göz hastalıkların kataraktın en belirgin şikayetleri arasında yer alıyor.

    TAKVİM, okuyucuları için harika bir yazı dizisiyle geliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Ali Türker, kataraktla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor.

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    Katarakt, göz içindeki merceğin saydamlığını kaybetmesiyle ortaya çıkıyor. Normalde saydam olan göz merceği katarakt hastalığında bulanıklaşıyor ve buzlu cam görünümü alıyor. Genellikle kişide görmenin azalmasıyla belirti veriyor.

        Örneğin 55 yaşındaki kişide miyop gözlük numarası artıyorsa bunun nedeni katarakt olabiliyor. Katarakt genellikle ani görme kaybına neden olmuyor. Görme azalması yıllar içerisinde belirginleşiyor ve gece görüşünde bozulma, ışığa hassasiyet de şikayetlere daha sonra ekleniyor. Katarakt, yeni doğan bebeklerde olmak üzere her yaşta görülebiliyor. Doğum sonrası yapılan detaylı muayenelerde yeni doğan bebeklerde katarakt teşhisi erkenden konulabiliyor.

        AİLEDE VARSA DİKKAT
        Genetik yatkınlık başta olmak üzere, kişinin çeşitli nedenlerle kortizonlu ilaç kullanımı, diyabet ve göz enflamasyonları (uveit) katarakt oluşumu riskini artırıyor. Ameliyat, kataraktın tek tedavi yöntemini oluşturuyor.

        Hastalar, ameliyat sonrası genellikle kataraktın tekrarlayacağından endişe ediyor. Ancak başarılı bir operasyon sonrası katarakt tekrarlamıyor. Zamanla merceğin arkasındaki zar saydamlığını kaybedebiliyor. Bu durum arka kapsül kesafeti şeklinde tanımlanıyor. Bu durum, YAG lazer cihazıyla birkaç saniyede düzeltilebiliyor.

            TEK ÇARE AMELİYAT
            Ka            tarakt ameliyatı fakoemülsifikasyon yöntemiyle iğnesiz ve dikişsiz yapılıyor. Ameliyat sırasında göz içerisinden bozuk mercek çıkarılıyor yerine yapay mercek yerleştiriliyor. Ameliyat lazer teknolojisi sayesinde dakikalar içerisinde sonlanıyor. Merceklerde, hastanın yaşı ve mesleği dikkate alınıyor.

            MUCİZE BESİNLER
            Araştırmalar,             doğru beslenerek kataraktı önlemenin mümkün olduğunu gösteriyor. Özellikle C vitamini ve antioksidan içeren narenciye (portakal, mandalina, greyfurt), brokoli, çilek, biber ve kivi tüketmek gerekiyor. Katarakt oluşumunda, yüzde 40 genetik unsurlar, yüzde 60 ise beslenme ve yaşlılık etkili oluyor. Buna bağlı olarak özellikle alkol ve sigara tüketimini azaltarak katarakt gelişimini önlenebiliyor.

            YARIN: Glokom
            HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
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            Haberler Yazı Dizisi Uzman isim uyardı! Katarakt, 55 yaşından sonra kapıyı çalıyor | A'dan Z'ye göz sağlığı
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