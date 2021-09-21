Uzman isim uyardı! Katarakt, 55 yaşından sonra kapıyı çalıyor | A'dan Z'ye göz sağlığı

Örneğin 55 yaşındaki kişide miyop gözlük numarası artıyorsa bunun nedeni katarakt olabiliyor. Katarakt genellikle ani görme kaybına neden olmuyor. Görme azalması yıllar içerisinde belirginleşiyor ve gece görüşünde bozulma, ışığa hassasiyet de şikayetlere daha sonra ekleniyor. Katarakt, yeni doğan bebeklerde olmak üzere her yaşta görülebiliyor. Doğum sonrası yapılan detaylı muayenelerde yeni doğan bebeklerde katarakt teşhisi erkenden konulabiliyor.