Ford, Volvo, Toyota, Honda, Samsung, Apple, Microsoft gibi dev şirketler çip tedariki sorunu nedeniyle birçok fabrikada üretimi durdurduklarını açıkladı. 20. Yüzyıl'da petrolün paylaşım savaşı vardı.
21. Yüzyıl'da ise petrol yerine küresel ticaretin "yeni petrolü" olarak adlandırılan çip savaşları başladı. Çip üretim sürecini kontrol altına alacak ülke yeni dünyanın tek süper gücü olacak.
ABD bu durumun farkına vardı. Tayvan merkezli Yarı İletken Üretim Şirketi TSMC'nin çip üretme sistemine baskı kurdu. Yarı iletken çipin ham maddesi olan Germanyum rezervi konusundaki en şanslı ülke Kanada.