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    ABD ve arasında yeni savaş! Dünya şoke oldu dev firmalar üretimi durdu

    ABD ve ’in yeni savaşı çip… Dev otomotiv, telefon ve oyun şirketleri çip bulamadıkları için üretimi durdurdu. Uzmanlar, “20. Yüzyıl’da petrol paylaşımı için savaşlar çıktı. 21. Yüzyıl’ın savaşı da çip olacak” dedi…

    Çip savaşı

    Ford, Volvo, Toyota, Honda, Samsung, Apple, Microsoft gibi dev şirketler çip tedariki sorunu nedeniyle birçok fabrikada üretimi durdurduklarını açıkladı. 20. Yüzyıl'da petrolün paylaşım savaşı vardı.

    21. Yüzyıl'da ise petrol yerine küresel ticaretin "yeni petrolü" olarak adlandırılan çip savaşları başladı. Çip üretim sürecini kontrol altına alacak ülke yeni dünyanın tek süper gücü olacak.

    ABD bu durumun farkına vardı. Tayvan merkezli Yarı İletken Üretim Şirketi TSMC'nin çip üretme sistemine baskı kurdu. Yarı iletken çipin ham maddesi olan Germanyum rezervi konusundaki en şanslı ülke Kanada.

        ABD'nin baskısı ile 6 aydır Kanada'dan Tayvan'a 1 gramlık Germanyum ihracatı yapılmadı. TSMC de Huawei'nin çip sağlayıcısı olduğu için büyük bir çöküş yaşadı. Çin, kendi çip dökümhanelerine sahip olduğu için sıkıntıları bir derece aşmayı başardı.

        Ancak germanyum, silisyum ve selenyum yarı iletkenin ham maddeleri Çin'e ulaşmadığı takdirde, şirketler üretim yapamayacak. Pentagon'a sunulan bir raporda, dünyadaki çip dökümhaneleri Çin'in kontrolünde.

        ABD, İntel ile bu sistemi yıkmak istiyor. Uzmanlara göre ise savaş dışında ABD'nin bu dökümhanelerin kontrolünü kazanması mümkün değil. Bu çipler olmadan ABD savunma ve elektrikli aletler sektörü en az beş yıl geriye gider. Evet, petrol savaşının yerini çip savaşı aldı.

            PENTAGON'A RAPOR SUNULDU
            Çin'in teknoloji markalarıyla Amerikan ve Japon ürünlerine karşı büyük güç kazandığıyla ilgili bir rapor, 2017'de Pentagon'a sunulmuştu. Raporun temelinde, "Yarı iletken çipler, Çin'in geleceği. Buna karşı derhal adımlar atılmalı" notu düşülmüştü.

            2017'de de bu rapor sonrasında ABD, ticaret savaşını başlatmıştı.

            Ancak ticaret savaşının merkezinde çip teknolojisinin yattığı günümüzde ortaya çıktı. Çin, çipin ana maddesi germanyum, silisyum ve selenyum rezervleriyle ilgili adımlar attı. Ancak ABD, buna da karşılık verdi. Ancak bu savaşın daha yeni başladığına dikkat çekildi.

            YARIN: ABD'NİN OPERASYONU
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