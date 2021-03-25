ABD, İntel ile bu sistemi yıkmak istiyor. Uzmanlara göre ise savaş dışında ABD'nin bu dökümhanelerin kontrolünü kazanması mümkün değil. Bu çipler olmadan ABD savunma ve elektrikli aletler sektörü en az beş yıl geriye gider. Evet, petrol savaşının yerini çip savaşı aldı.