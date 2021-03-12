Kira gelirinde vergi dönemi: İstisna indirimi için kritik tutar 180.000 TL!

Kira geliri elde edenlerin bu ay vermeleri gereken beyannamelerde iki yöntem birden kullanılıyor.
Götürü ve gerçek gider yöntemlerinden birini seçmek gerekiyor.
Bu arada bu yıl için istisna tutarı ise 6 bin 600 lira olarak uygulanıyor.
Kira geliri elde edenlerin bu ay vermeleri gereken beyannamelerde iki yöntem birden kullanılıyor.
Götürü ve gerçek gider yöntemlerinden birini seçmek gerekiyor.
Bu arada bu yıl için istisna tutarı ise 6 bin 600 lira olarak uygulanıyor.
Hem konuttan hem de işyerinden gelir elde edenler ise iki geliri toplayarak beyanname dolduracak.
ÖRNEK HESAPLAR
Mükellef A, 2020 yılında, konutundan 30.000 TL kira geliri, 48.000 TL işyeri kira geliri ve 120.000 TL ücret geliri elde etmiştir.
Mükellef A'nın elde ettiği gelir toplamı 198 bin TL olmuştur.
2020 için belirlenen 180.000 TL tutarını aştığı için 30.000 TL'lik konut kira gelirine ilişkin olarak 6.600 TL'lik istisnadan faydalanılması mümkün olmayacaktır.
Mükellef B, sahibi olduğu iki daireyi kiraya vermesi sonucunda 2020 yılında 120.000 TL kira geliri elde etmiştir.
Mükellef, 16.10.2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir hastaneye 40.000 TL ve 20.11.2020 tarihinde kamuya ait bir yetiştirme yurduna 35.000 TL nakit olarak bağışta bulunmuştur.
Beyana tabi başka geliri bulunmayan mükellef, götürü gider yöntemini seçmiştir.
Mükellefin elde ettiği gelir toplamı 2020 yılı için 180.000 TL'yi aşmadığından 6.600 TL'lik istisnadan yararlanacaktır.