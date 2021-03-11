Kira geliri elde edenler bu ay kritik: Vergi ödemesine yüzde 15'in yanında ilave indirim var

2020 yılında kira geliri elde edenler bu ay beyanname vererek vergi ödeyecek.
İki türlü hazırlanan beyannamelerde götürü usulünde yüzde 15 otomatik indirim olurken, gerçek usulde masraflarınızı da indirebiliyorsunuz.
Özetle bakarsak,
2020 yılında kira geliri elde edenler bu ay beyanname vererek vergi ödeyecek.
İki türlü hazırlanan beyannamelerde götürü usulünde yüzde 15 otomatik indirim olurken, gerçek usulde masraflarınızı da indirebiliyorsunuz.
Özetle bakarsak,
2020 yılı içerisinde toplam 6 bin 600 liranın üzerinde mesken kira geliri elde edenler beyanname verecek.
6.600 lira istisnadan sadece mesken geliri olanlar yararlanacak.
İstisna sadece tek mesken için uygulanacak.
Kira gelirini beyan etmeyen veya eksik beyan edenler kira gelirleri istisnasından faydalanamayacak.
Gerçek usulde gelir vergisine tabi serbest meslek erbabı kişiler, konut kira geliri istisnasından yararlanamayacak.
2020 yılı içerisinde 6 bin 600 liranın üzerinde mesken kira gelirinin yanında, elde edilen ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratların gayri safi tutarları toplamı 180 bin lirayı geçenler 6 bin 600 liralık mesken istisnasından yararlanamayacak.
İşyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırını (2020 yılı için 49 bin lira) aşanlar (beyanname verme sınırı olan 49 bin liranın aşılıp aşılmadığının tespitinde, gelir vergisi kesintisine tabi brüt kira gelirleri ile konut kira gelirinin gelir vergisinden istisna edilen tutarı aşan kısmı birlikte dikkate alınacak.) beyanname verecek.
ÖRNEK HESAPLAR
ÖRNEK 1: Mükellef (D), dairesini 2020 yılında aylık 3.000 TL'den konut olarak kiraya vermesi sonucu 36.000 TL kira geliri elde etmiştir. Beyana tabi başka geliri olmayan mükellef, gerçek gider yöntemini seçmiş olup, giderleri toplamı 10.000 TL'dir.
(Gerçek gider usulünü seçen mükellefler, vergiden istisna edilen kısma isabet eden giderleri hasılatlarından gider olarak indiremeyecekler, sadece vergiye tabi hasılata isabet eden giderleri indirebileceklerdir. Bunun için toplam gider tutarının vergiye tabi hasılata isabet eden kısmının hesaplanması gerekir.
Vergiye tabi hasılata isabet eden gider aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır.)
Vergiye tabi hasılat = Toplam hasılat - konut kira geliri istisnası 36.000-6.600= 29.400 TL
İndirilebilecek gider = (Toplam gider x vergiye tabi hasılat) / toplam hasılat (10.000 x 29.400) / 36.000 = 8.166 TL
ÖRNEK 2: Mükellef (A), 2020 yılında dairesini konut olarak kiraya vermesi sonucu 42.000 TL kira geliri elde etmiştir.
Beyana tabi başka geliri bulunmayan mükellef, götürü gider yöntemini seçmiştir. Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.
Gayri Safi irat toplamı: 42.000TL
İstisna: 6.600 TL
Kalan: 35.400 TL
Yüzde 15 götürü gider: 5.310 TL