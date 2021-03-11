Kansızlık ömrü kısaltır

Anemi, yani kansızlık toplumda en sık görülen hastalıkların başında geliyor. Kandaki kırmızı kan hücrelerinin içinde bulunan ve dokulara oksijen taşıyan hemoglobinin erkeklerde 13, kadınlarda 11'in altında olması anemi olarak adlandırılıyor. Hemoglobin, sağlık için yaşamsal önem taşıyor. Kansızlıkta, dokulara sunulan oksijen miktarı azalıyor ve dokular normal fonksiyonlarını yapamaz hale geliyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Osman Erk, anemi hakkında şu bilgileri veriyor...

EN ÖNEMLİ BELİRTİ

Kansızlığın sonuçlarının yanında nedenlerinin de incelenmesi gerekiyor. Çünkü kansızlık birçok önemli hastalığın belirtisi olabiliyor. Bu hastalıklar arasında kanser, romatizma, diyabet ve böbrek yetmezliği bulunuyor. Kansızlığın tanısının konulması, neye bağlı olduğunun saptanması ve tedavisi büyük önem taşıyor. Anemi tanısı kanda hemoglobin miktarı, hematokrit değeri, eritrosit sayılarına bakılarak rahatlıkla konuluyor. Demir, alyuvarlardaki oksijen taşıyan hemoglobin molekülünün en önemli parçalarından birini oluşturuyor.

FAZLASI KARACİĞERE ZARAR

Vücuda fazla alınan demir, karaciğer yağlanması, diyabet, kalın bağırsak kanserine ve erken yaşlanmaya yol açıyor. Gerekmedikçe demir preparatları kullanılmaması gerekiyor.

65'TEN SONRA DİKKAT!

Yaş ilerledikçe kansızlık daha sık ortaya çıkıyor. ABD'de yapılan çalışmalara göre anemi 65 yaş üzerinde erkeklerde yüzde 11, kadınlarda ise yüzde 10 oranında görülüyor. İleri yaşlarda görülen anemi, erken ölümlere neden oluyor. Kalp hastalıklarına ve osteoporoza davetiye çıkarıyor.

NELER YEMELİ?

Kırmızı et

Tavuk

Ton balığı, somon

Yumurta

Soya fasulyesi

Kuru baklagiller

Fındık, ceviz, badem

Taze bezelye, börülce, fasulye, yeşilbiber

Portakal, kavun, çilek, dut, muz

Maydanoz, nane, roka, ıspanak, pazı, brokoli, dereotu

Pekmez, tahin, kuru üzüm, kuru erik, kuru incir, hurma, kuru kayısı

YARIN: SUÇLU GLÜTEN!