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    Kansızlık ömrü kısaltır

    Anemi, yani kansızlık toplumda en sık görülen hastalıkların başında geliyor. Kandaki kırmızı kan hücrelerinin içinde bulunan ve dokulara oksijen taşıyan hemoglobinin erkeklerde 13, kadınlarda 11’in altında olması anemi olarak adlandırılıyor. Hemoglobin, sağlık için yaşamsal önem taşıyor. Kansızlıkta, dokulara sunulan oksijen miktarı azalıyor ve dokular normal fonksiyonlarını yapamaz hale geliyor. ’nden Prof. Dr. Osman Erk, anemi hakkında şu bilgileri veriyor...

    Kansızlık ömrü kısaltır

    Anemi, yani kansızlık toplumda en sık görülen hastalıkların başında geliyor. Kandaki kırmızı kan hücrelerinin içinde bulunan ve dokulara oksijen taşıyan hemoglobinin erkeklerde 13, kadınlarda 11'in altında olması anemi olarak adlandırılıyor. Hemoglobin, sağlık için yaşamsal önem taşıyor. Kansızlıkta, dokulara sunulan oksijen miktarı azalıyor ve dokular normal fonksiyonlarını yapamaz hale geliyor. 'nden Prof. Dr. Osman Erk, anemi hakkında şu bilgileri veriyor...

    EN ÖNEMLİ BELİRTİ
    Kansızlığın sonuçlarının yanında nedenlerinin de incelenmesi gerekiyor. Çünkü kansızlık birçok önemli hastalığın belirtisi olabiliyor. Bu hastalıklar arasında kanser, , ve bulunuyor. Kansızlığın tanısının konulması, neye bağlı olduğunun saptanması ve tedavisi büyük önem taşıyor. Anemi tanısı kanda hemoglobin miktarı, hematokrit değeri, eritrosit sayılarına bakılarak rahatlıkla konuluyor. Demir, alyuvarlardaki oksijen taşıyan hemoglobin molekülünün en önemli parçalarından birini oluşturuyor.

    FAZLASI KARACİĞERE ZARAR
    Vücuda fazla alınan demir, karaciğer yağlanması, diyabet, ne ve erken yaşlana yol açıyor. Gerekmedikçe demir preparatları kullanılmaması gerekiyor.

    65'TEN SONRA DİKKAT!
    Yaş ilerledikçe kansızlık daha sık ortaya çıkıyor. 'de yapılan çalışmalara göre anemi 65 yaş üzerinde erkeklerde yüzde 11, kadınlarda ise yüzde 10 oranında görülüyor. İleri yaşlarda görülen anemi, erken ölümlere neden oluyor. Kalp hastalıklarına ve davetiye çıkarıyor.

    NELER YEMELİ?
    Kırmızı et
    Tavuk
    Ton balığı, somon
    Yumurta
    Soya fasulyesi
    Kuru baklagiller
    Fındık, ceviz, badem
    , börülce, fasulye, yeşilbiber
    , , , dut, muz
    Maydanoz, nane, , ıspanak, pazı, , dereotu
    Pekmez, tahin, kuru üzüm, kuru erik, kuru incir, hurma, kuru kayısı

    YARIN: SUÇLU GLÜTEN!

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