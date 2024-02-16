İsmail Çağlar

CHP'deki aday kavgaları akıl alır gibi değil. Şundan birkaç ay önce Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel işbirliği yapıp Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirdiler. Şimdiyse İmamoğlu ve Özel'in arasına kara kedi girdi. İstanbul adaylarını ve diğer garanti gözüken yerlerdeki adaylıkları belirlerken anlaşamadılar.

Bir çoğuna ilk bakışta anlam verememiş olabilirsiniz. Özgür Özel Çankaya gibi garanti olan yerlere kendi adamlarını yerleştiriyor. Aday olarak onları gösteriyor. Ancak bu kişiler oldukça düşük profil. İnsanın aklına ister istemez, "Hem Genel Başkan'a yakın hem de biraz daha siyasi temsil kabiliyeti yüksek olan birileri yok mu?" sorusu geliyor. Öyle ya koca partinin koca bir belediyesi 30 yaşında, daha önce genel başkanın avukatlığı haricinde hiçbir tecrübesi olmayan, bırakın siyaseti, belediyeciliği hayat tecrübesine bile sahip olmayan birisine neden emanet edilir!

Aslında mesele birazcık siyasetin finansmanı ile alakalı. Siyaset enteresan bir denge. Lüzumsuz tuşlara basmaya başlarsanız, aktörlere usulsüz olarak yerinden oynatırsanız o dengeyi sarsıyorsunuz ve tekrar kurması oldukça güçleşiyor. Özel ve İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu yenmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarını kullandılar. Delegelere iş ve hatta nakit para dağıtıldığına ve bu iş için İBB'nin imkanlarının kullanıldığına dair ciddi iddialar var. Bu iddialarda doyurucu bir şekilde yalanlanmadı.

Belediye imkanlarıyla kurulan bu kutsal ittifak dağıldı. Özgür Özel CHP Genel Başkanı ancak Ekrem İmamoğlu kadar parası ve dolayısıyla yerel seçimlerden sonra gerçekleşecek bir olağanüstü kurultay da delegesi olmayacak. Siyaset, ama meşru ama gayrimeşru para ile yapılıyor. Siyasetin finansmanı çok önemli bir mesele. Bu perspektiften bakınca Türkiye'nin en önemli şehrinin en önemli belediyelerinden birisine neden 30 yaşında birisinin sıfır tecrübeyle aday gösterildiği daha iyi anlaşılıyor. Maalesef mesele seçim ya da belediyecilik değil; mesele seçimden sonra gelmesi muhtemel olağanüstü kurultay için sarf edecek daha doğrusu yolsuz bir şekilde harcayacak haram kaynak bulma meselesi.

Hal böyle olunca kaynak aktarımında sorun çıkarmayacak en zayıf, en toy, en tecrübesiz ve gözünün açılmasına daha çok vakit olan isimler tercih ediliyor. 30 yaşındaki Belediye Başkan Adayı'nın sırrı budur!