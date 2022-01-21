Olur da Aday Olursa

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girdiği seçimlerin sonucu önceden kolayca tahmin edildiği için pek heyecanı kalmıyor. Seçim sonucu beklemenin heyecanı kalmayınca da siyaset bir nebze tatsızlaşıyor. Kimileri 2023 seçimlerinin bu anlamda heyecanlı olduğunu söylüyor. Muhalefet önceden hiç olmadığı kadar avantajlıymış. Hele felanca kişiyi aday yaparlarsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ciddi ciddi zorlarmış. Ben o kanaatte değilim. Evet, ekonomideki daralma, kur atakları, yüksek enflasyon ciddi ve sahici sorunlar. Seçim kazanmayı zorlaştıran faktörler. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm bu sorunların farkında olması, çözmek için başarılı hamleler yapması, dahası sorunu devamlı gündemde tutarak ciddiye aldığını göstermesi kendisi adına büyük avantaj.

Bence asıl heyecanlı olan muhalefetin zaman zaman perde gerisinde zaman zaman uluorta yaşadığı cumhurbaşkanı adaylığı rekabeti. Gün geçmiyor ki Kemal Kılıçdaroğlu evinin mutfağından atağa kalkmasın. İlk bakışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhalefet ediyor gibi gözüküyor ama tam bir "kızım sana söylüyorum gelinim sen anla" vakası. Hani seçime giden liderler dış politikada sertleşirler ya. Tonu yüksek mesajlar verirler. Bir yandan da arka kapıdan yükseldikleri ülkeye mesaj yollarlar; "Malum bizde seçim geliyor. Arada biraz atıp tutabilirim. Çok da aldırmayın". Neredeyse Kılıçdaroğlu da bu durumda. Yükselmesine yükseliyor ama muhatabı gerçekten Erdoğan mı yoksa adaylık rakiplerine vücut çalımı mı atmaya çalışıyor… Orası sizin irfanınıza kalsın!

Ekrem İmamoğlu'nun son günlerdeki "akıllı ol, aklını alırım" "hareket yapma kralını görürsün" "çelikten korksak trene binmezdik" gibi beylik lafları ile yaptığı çıkışları da aynı minvalde değerlendirmek lazım. Herhalde "aklını alırım" dediği kendisinin önünü kesmek isteyen genel başkanı Kılıçdaroğlu'ndan başkası olamaz. Nihayetinde şu günlerde kendisini en çok engelleyen Kılıçdaroğlu.

Hülasa muhalefet cephesinde Cumhurbaşkanı adaylığına heveslenen herkesin elinde tek bir sermayesi var. Onu da şimdilik sonuna kadar kullanıyorlar. Çok merak ediyorum acaba olur da aday olurlarsa ne yapacaklarını hiç düşünüyorlar mı?