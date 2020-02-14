Gerilla Siyaseti

Cumhuriyet Halk Partisi bir süredir çok aktörlü bir gerilla siyasetini benimsemiş gözüküyor.

Gerilla siyasetinin öncelikli hedefi AK Parti'yi oyalamak.

Oyalama iki zeminde gerçekleşiyor.

Bir; AK Parti CHP'nin gerçek ötesi söylemleriyle meşgul olurken, kendi sahici gündemini yitiriyor.

İki; kendi somut icraatını ve siyasetini farklı toplum katmanlarına anlatmakta sıkıntı yaşıyor.

Son olarak gündeme gelen FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması tam olarak CHP'nin gerilla siyasetinin bir örneği.

Yerel seçimlerin yıpranmışlığını üzerinden atan AK Parti, kış başından beri tekrar enerji toplama sürecine girmişti.

Dış siyasette Libya, Doğu Akdeniz ve Suriye'de yapılan başarılı hamleleri peş peşe geldi.

İç siyasette ise hızla toparlanan ekonomi, bakanların yükselen performansları, Elazığ depremi sonrasında devletin neredeyse kusursuz ve özverili kriz yönetimi, yükseliş trendinin tamamlayıcı unsurları oldu.

Bunlara mukabil muhalefet cephesinde cicim ayları bitti.

Devamlı krizlerle, polemiklerle, başarısızlıklarla, hatta siyasi skandallarla anılan CHP'li belediye başkanları, seçmen nezdinde ciddi sorgulamaların önünü açtı.

Tam da bu esnada CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu "gerçek ötesi" bir çıkışla AK Parti'yi FETÖ'nün siyasi ayağı olmakla itham etti.

Böylece siyaset tekrar karşılıklı polemiklere hapsoldu.

Şüphesiz bu gerilla taktiğinin başarılı olmasının en önemli sebebi, Kılıçdaroğlu'nun çizdiği genel başkanlık profili.

Kendisinde çok fazla siyasi beklenti olmayan Kılıçdaroğlu, durumu bir avantaja çeviriyor.

Sınırsızca ve sorumsuzca konuşarak adalete siyaseti "trollüyor".

Ne yıpranacak bir imajı ne de zedelenecek bir güvenirliliğinin olmamasından faydalanarak olabildiğince siyaseti trollüyor.

AK Parti açısından çözüm tabi ki Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına cevap verememek değil.

Aksine iddialara karşı çoklu söylemlerle siyaset sahnesinde yer almak.

Böylece bir yandan Kılıçdaroğlu'na cevap verilirken, öbür yandan kendi ajandasını ve siyasetini takip etmek imkânı ortaya çıkar.

Özetle; AK Parti'de daha çok aktör siyaset yapmalı, yani elini taşın altına sokmalı.