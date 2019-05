Çünkü çaldılar

Bir vatandaş Binali Yıldırım'a sordu; 'Başkanım İstanbul seçimleri neden iptal edildi?'. Yıldırım lafı hiç dolandırmadan basit hakikati dile getirdi; 'Çünkü çaldılar.' Yıldırım'ın iki kelimelik cevabı 31 Mart öncesinden başlayarak birçok karanlıkta kalan noktayı da gün yüzüne çıkartıyor.



Mesela Canan Kaftancıoğlu...

Hepimiz bu terör sevicisi kadının CHP'nin İstanbul il başkanlığında ne işi var diye sormadık mı? Neden CHP başka isim kalmamış gibi tüm kaprislerine ve skandallarına rağmen Kaftancıoğlu'na​ katlanıyor. CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu 'sevgi, saygı, kardeşlik'ten bahsedenken; il başkanı neden 'katil devlet' sloganı atıyor, PKK'lı Sakine Cansız'a ağıtlar yakıyor? Sorunun cevabı basit;

Çünkü Çaldılar!

Canan Kaftancıoğlu İstanbul'da kurulan düzeneğin merkezinde yer alan isim. Tipik CHP kadrolarının sandık işlerinde pek iyi olmadığı bir sır değil. Ama Kaftancıoğlu sayesinde CHP'ye transfer edilen mezhepçi, ayrılıkçı, örgütlü, radikal sol kitle bu işi halletti. Gülü seven dikenine katlanır misali. Çalarak da olsa İstanbul'da zafer isteyen CHP'liler, boyunlarını büküp Kaftancıoğlu'na rıza gösterdiler. Buna CHP'nin adayı İmamoğlu da dahil. Belediye başkanlığı koltuğunu Kaftancıoğlu ile paylaşmaya, mazbatasını Kaftancıoğlu'na vermeye, HDPvari bir eş-başkanlık görüntüsü çizmeye sesini çıkartmadı. Çünkü suç ortağıydılar;

Çünkü Çaldılar!

Seçime giderken aklımıza takılmıştı. CHP İstanbul'da miting bile yapmadı, Kemal Kılıçdaroğlu seçim kampanyası boyunca neredeyse İstanbul'a adımını atmadı, kameraların önüne çıkmadı. Keza ne seçim gecesi ne de mazbatayı aldıktan sonra CHP'liler doğru düzgün kutlama yapmadılar. Seçim kaybedince başörtülülere saldıran, türlü taşkınlıklar yapan kitle yıllar sonra seçim kazanınca sessiz sedasız evine çekildi. Her türlü azgınlığı yapması beklenenler neden birden makul insan oluverdiler. Bir an önce bu faslın kapanmasını istediler. Yapıp ettiklerimiz anlaşılmadan her şey bitsin istediler. Seçim meselesi bir an önce gündemden çıksın ki insanların aklına soru işaretleri gelmesin dediler. Neden? Cevap aynı;

Çünkü Çaldılar!

Gelelim itirazlara ve geçersiz oyların yeniden sayılmasına. Seçim gecesi fark CHP'li İmamoğlu lehine 29 bindi. AK Parti itiraz edip seçim usulsüzlükleri düzeltilip, geçersiz oylar sayıldıkça fark 13 bine düştü. YSK tüm oyların yeniden sayılmasına izin verse Binali Yıldırım farkı kapatıp öne geçecekti. Her açılan çuvalda CHP oyları azaldıkça, CHP'liler süreci garip bir sük˚netle takip ettiler. AK 'Parti seçim kurullarına baskı yapıyor, aradaki farkı kapatıyor' demediler, 'oylar yeniden sayılırken trafoya kedi girdi fark ondan kapandı' demediler, oyları sayan ilçe seçim kurulu üyelerini tehdit etmediler, oy sayımı esnasında kavga gürültü çıkarmadılar. Sizce de biraz garip değil mi? Garip değil;

Çünkü Çaldılar!