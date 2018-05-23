AK Parti’nin Listeleri Yeni Sisteme Geçişin Habercisi
Ancak listeler açıklanınca bu beklentinin gerçeği tam olarak yansıtmadığı görüldü. Mevcut kabinenin göz dolduran bakanları dahil birçok isim milletvekili adayı oldu. Adeta yeni sisteme geçilmemiş ve bakanlar kurulu eskiden olduğu gibi milletvekillerinden oluşacakmış gibi hemen hemen tüm ağır toplar milletvekili adayı gösterildi.
Ve tabii hemen herkesin aklında aynı soru; büyük olasılıkla cumhurbaşkanı seçilecek olan Erdoğan yeni kabinesini nasıl oluşturacak? Partinin önde gelen ve milletvekili adayı olan isimleri vekilliği bırakıp kabinede mi görev alacak yoksa hükümet tamamen yeni isimlerden mi oluşacak?
Sorunun net bir cevabı yok çünkü her ikisinin de olması ihtimal dahilinde.
AK Parti kanun çıkartmak için gerekli olan vekil sayısının çok üstünde milletvekilliği kazandığı durumda, milletvekili olmuş bazı isimleri tekrar kabineye almayı düşünebilir. AK Parti yeni teşekkül edecek 600 sandalyeli parlamentonun örneğin 350 sandalyesini kazanırsa, milletvekili olan bazı isimleri vekillikleri sonlanması pahasına hükümette görebiliriz.
Ancak bu sayı yakalandığında bile bakanlarının büyük çoğunluğunun şuan milletvekili listelerinde yer almayan ve dahası siyaset arenasında pek fazla gözükmemiş isimlerden olmasına şaşırmamak lazım.
Öncelikle bu şekilde bir tercih bir başkanlık sistemi uygulaması olan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tabiatına daha uygun. Yeni sistemde bakanların siyasette yıllarını devirmiş kurt siyasetçilerdense, teknik yönü daha fazla ön plana çıkan teknokratlardan seçilmesi çok daha olası. Böylece bakanlar gündelik siyasetin yüküyle uğraşmak, milletvekili oldukları için seçim bölgelerinin beklentileri ile meşgul olmak yerine sadece bakanlık vazifelerine odaklanabilecekler.
Öte yandan öyle anlaşılıyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sistemi aynı zamanda AK Parti'nin kadrolarını zenginleştirmek için bir fırsata çevirmek istiyor. AK Parti kurulduğu günden bu yana siyasette eski ve yeninin dengesini her zaman gözetti.
Bir yandan tecrübeli siyasetçilerle yol aldı, diğer yandan da daha önce pek bilinmeyen yeni isimleri siyasete taşıdı. Bugün milletvekili listesinde yer aldığı için bakan olmayacağını varsaydığımız partinin önde gelen birçok ismi bundan bir veya iki dönem önce genç ve yeni siyasetçiler olarak AK Parti'ye dahil olan isimlerdi. Bu eğilimin 24 Haziran'da da devam edecek. Listelerde birçok genç isme yer verildiği gibi kabinede de daha önce siyaset yapmamış teknik yönü ön plana çıkan profesyonelleri görmek şaşırtıcı olmayacaktır. Böylece AK Parti kadroları bir kez daha zenginleşecektir.
Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde gelen tüm kurmaylarını bakanlık için ayırarak AK Parti yönetimini ve meclis grubunu zayıflatmasını beklemek bir hata olurdu. Erdoğan siyasetinde milli iradenin tecelligahı olan meclisin önemi herkesin malumu. Ayrıca kendi popülaritesi partisini aşsa da Erdoğan'ın AK Parti'yi siyasetteki en önemli enstrümanlarından birisi olarak gördüğü de biliniyor. Hal böyle olunca zayıf bir parti yönetimi ve meclis grubu beklemek de anlamsız.
Evet listeler bu yönüyle şaşırtıcı oldu ama yeni bir sisteme geçilirken her şeyin eskisi gibi devam etmesini beklemek de yersiz. Yenilenme bu tür cesur ve şaşırtıcı adımlarla oluyor; kasket takıp bisiklet sürerek değil!
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- İsmail Çağlar
- AK Parti’nin Listeleri Yeni Sisteme Geçişin Habercisi
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