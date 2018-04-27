Erdoğan çoktan kazanmış
Seçime nasıl bir stratejiyle girecekleri konusunda dahi dört başı mamur bir plan ortaya koyamayanlar, 24 Haziran günü Türk milletinin karşısına çıkıp, Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetmek için oy isteyecekler.
Hangi yüzle?
Türkiye'nin sosyal ve siyasi yapısını yerle bir etmekle göğüsleri kabaran Batılıların gönüllü aktörlüğünü üstlendikleri yüzleriyle mi?
Terör örgütü PKK'ya sırtını dayayarak, Türkiye'yi bölme ve parçalamanın bir numaralı piyonu oldukları yüzleriyle mi?
İktidardan pay alamayacağını anlayarak 28 Şubat'taki mağduriyetlerini rafa kaldırıp, başörtülüler üzerinden Fetullahçı Terör Örgütü'nün teröristlerine arka çıkarak, destek oldukları yüzleriyle mi?
Siyaset dışı illegal yollarla seçilmiş iktidarı devirmeye çalışan ancak bunda muvaffak olamayan FETÖ'nün telkinleriyle Türk siyasi hayatına bir çırpıda atılan yüzleriyle mi?
Hangi yüzle?
Bekleyip göreceğiz!
Bakalım, hangi yüzsüzlüğü tercih ederek 24 Haziran'da Türk milletinin karşısına çıkacaklar?
Erdoğan'ın erken seçim kararının ardından ne yapacaklarını şaşırdılar.
Şimdi senaryolar tertiplemeye başladılar. Lakin yüzler birbirine aşina değil.
Bir hamur yoğurup ekmek yapmaya çalışıyorlar. Ancak bir mayaları yok!
Bu ülkenin insanına sunabilecekleri tek ortak noktaları "Erdoğan düşmanlığı".
O Erdoğan ki; bu ülkenin yüzde elliden fazlasının desteklediği, demokratik seçimlerle 16 yıldır iktidarda tuttuğu bir lider.
Ülkeyi işgal edenlere karşı kefen giyip "milletim, milletim" diyerek dimdik duran bir lider.
Düşünün, bugün 4 parçalı muhalefetin Türk milletine sunabildiği tek ortak nokta böylesi bir siyasi lidere karşı düşmanlık!
Toplumu ancak bu kadar okuyabiliyorlar.
Halka ancak bu kadar yakınlar.
Kendi aralarında da bir ittifak yapamıyorlar çünkü kendi iç dengelerini sağlayabilmiş değiller.
İP birçok çatı adayı görüşmesinden sonra ancak Akşener'in adaylığı konusunda karar kılabildi.
Saadet ise parti içi demokrasi oyunlarında; tek sorulu dört cevaplı bir anket yaptırıyor. Sözde, Saadetlilerin cumhurbaşkanı adayı olarak kimi isteyeceklerini öğrenmek için bu anket.
CHP ise ayrı bir dünya.
Erdoğan'ın karşısına çıkmaya cesaret edemeyen Kılıçdaroğlu kendisine piyon arıyor.
Çatı adaylık koşturması siyasi öngörüsüzlüğü sebebiyle boşa çıktı.
Şimdi yeniden partisine döndü.
4 isim öne çıkıyor.
Grup Başkanvekili Özgür Özel, Muharrem İnce, İlhan Kesici, Yılmaz Büyükerşen.
Diğer yandan da dışarıdan aday bakma çalışmaları devam ediyor.
Son dillendirilen isim; Kemal Derviş.
CEVABI BELLİ SORU
Peki; muhalefetin şu isimlerinden hangisi kendi tabanı dışındaki kitleye seslenebilir ki?
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- İsmail Çağlar
- Erdoğan çoktan kazanmış
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