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Selda Uskan Selda Uskan
  • 16 Aralık 2020, Çarşamba

O kız yanlış yapıyor

SELDA abla dünkü okur mektubunuza cevaptır: Kadın diyor ki "Kuzenimi ve kocamı kıskandım evden kovdum!" Kocayı anladık da kuzeni kriz geçirirken eniştesi tarafından okşandığını nasıl fark edip karşı koysun? Ya da işin içinde başka iş var. Kadın bu kadar ufak bir sebepten yuva yıkacaksa belki onun da gözüne görünen biri var!
Rumuz: Ramo

AMMA FESATSIN
S.U.CEVAP: Ramo'cum benim kadar salak olma ama seninki de fazla şüphecilik. Hem hayatında ikinci erkek olsa neden bize anlatmasın ki?
Ya da... Ay ne bileyim kafamı karıştırdın. Ben aslında şuna değinmek istiyordum: hiçbir kadın 'kötü emellerle' okşandığını fark etmiyor olamaz. Komadaysa pardon.

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