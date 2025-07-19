“Türk Elon Musk” Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu

Atv ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümü, izleyicilere yine renkli anlar yaşattı. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen programa yine birbirinden ilginç yarışmacılar damga vurdu. Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'na Fatih Yakıcı katıldı. Yakıcı, 1989 yılında İstanbul'da doğdu. Yakıcı, Elon Musk'a benzerliğiyle dikkat çekti. İşiyle alakalı çektiği videolar nedeniyle ''Türk Elon Musk'' lakabını aldığını açıkladı.

NE MAKYAJ NE YAPAY ZEKA

Yakıcı ayrıca kendisine esprili yorumlar geldiğini de söyledi. Yakıcı, Elon Musk'tan davet beklediğini söyleyerek, ''Umarım Türk Elon Musk'ı ABD'ye davet edecek. En büyük hayalim. Onun için de çok uğraşıyorum." dedi.

Renkli yarışmacı, sözlerine şu şekilde devam etti: ''Koreli bir vatandaş vardı. Elon Musk'a benzediğine dair videolar çekiyordu. Musk bir paylaşımına yorum attı. Yorumda 'bana orijinal fotoğrafını at. Yapay zeka ya da makyaj yoksa suratında seni ABD'ye davet edeceğim' dedi. O da atmadı. Çünkü yüzünde yapay zeka var. Benim ne makyaj ne yapay zeka var. İnanıyorum ki çağıracak.''