SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

“Türk Elon Musk” Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu

“Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında” ‘’Elon Musk’’a benzeyen yarışmacı hayat hikayesiyle izleyenleri şaşırttı. Yarışmacı Elon Musk’tan davet beklediğini açıkladı ve ‘’En büyük hayalim, onun için çok uğraşıyorum.’’ sözlerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Temmuz 2025
Türk Elon Musk Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Atv ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümü, izleyicilere yine renkli anlar yaşattı. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen programa yine birbirinden ilginç yarışmacılar damga vurdu. Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'na Fatih Yakıcı katıldı. Yakıcı, 1989 yılında İstanbul'da doğdu. Yakıcı, Elon Musk'a benzerliğiyle dikkat çekti. İşiyle alakalı çektiği videolar nedeniyle ''Türk Elon Musk'' lakabını aldığını açıkladı.

NE MAKYAJ NE YAPAY ZEKA
Yakıcı ayrıca kendisine esprili yorumlar geldiğini de söyledi. Yakıcı, Elon Musk'tan davet beklediğini söyleyerek, ''Umarım Türk Elon Musk'ı ABD'ye davet edecek. En büyük hayalim. Onun için de çok uğraşıyorum." dedi.

Renkli yarışmacı, sözlerine şu şekilde devam etti: ''Koreli bir vatandaş vardı. Elon Musk'a benzediğine dair videolar çekiyordu. Musk bir paylaşımına yorum attı. Yorumda 'bana orijinal fotoğrafını at. Yapay zeka ya da makyaj yoksa suratında seni ABD'ye davet edeceğim' dedi. O da atmadı. Çünkü yüzünde yapay zeka var. Benim ne makyaj ne yapay zeka var. İnanıyorum ki çağıracak.''

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İstanbul’da Türkiye-İtalya-Libya zirvesi! Başkan Erdoğan Giorgia Meloni ile görüşecek
Tezgahı bu kez sanayide kurdu! Kriptocu Gökalp İçer’in hurda oyunu... Lüks araçlarını parçalatıyor
Trump’ın yeni tarife hamlesine Türkiye’den ilk açıklama! Türkiye en düşük tarife uygulanan ülkeler arasında
Elazığ’da bir maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur kaldı! Ekipler olay yerine sevk edildi
Terörsüz Türkiye için komisyon kuruldu! İlk toplantı tarihi belli oldu | İsim isim liste ortaya çıktı: AK Parti, CHP, MHP, DEM...
CHP’li Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu’nun trolünü ifşa etti: İBB operasyonları yüzünden Kanada’ya kaçan tescilli FETÖ’cü
MİA’dan 12 Gün Savaşı raporu! 3 maddede İsrail-İran çatışmasının perde arkası
Bakanlık ifşaladı! Markette satılan salamda domuz eti çıktı
Fenerbahçe’den çılgın transfer hamlesi! Osimhen gölgede kalacak
ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer delilleri kararttı mı? CHP’nin şaibeli kurultayıyla ilgili bomba iddia: Kripto paralar bu şirket üzerinden mi yollandı?
İzmir’de Çeşme kapandı! Günde 10 saat su kesilecek
Emeklilik yolu çeşitlendiriliyor! Primi eksik olan ne ödeyecek?
Galatasaray’dan iki yıldız transferi daha! Aynı takımdan gelecekler
CHP’Lİ İBB soruşturmasında Firari isim Bağdatlı itirafçı Murat Kapki’yi hedef aldı! Bir itirafçının anatomisi
Fenerbahçe’nin utangaç yıldızı Nelsinho! Jorge Jesus’un dokunuşu fark yarattı
Avrupa Ligi hayali Krakow’a kadar! Shakhtar Donetsk - Beşiktaş: 2-0 | MAÇ SONUCU
Portekiz’den Filistin’i tanıma hamlesi! İsrail Almanya’yı hedef aldı | Yair Netanyahu’dan skandal paylaşım
Rıza Akpolat’ın karanlık işleri! Baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal’ın çanta dolusu dövizle görüntüleri çıktı
Aday değilim, bırakırım diyen Özgür Özel Kılıçdaroğlu’nun izinde! Mansur’u dizginleyip Dilek İmamoğlu’nu frenledi: Aday yapmam! Nokta
Cano Kız artık 67 yaşında! Gülüşüyle hafızalara kazınan Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde...