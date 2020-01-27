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Selda Uskan Selda Uskan
  • 27 Ocak 2020, Pazartesi

Erkeklerden soğudum!

SELDA abla bu da benim hikayem.
İlk önce görücü usulü evlendim, bir yıl sürdü. Sonra, genç kızlığımdan tanıdığım biriyle nişanlandım.
Zamanla kendisine aşık oldum. Nikah hazırlıkları sırasında küst ük. Ben tam unutmaya çalışıyordum ki, yeniden karşıma çıktı. Bilin bakalım amacı neymiş? Nişanda taktığı tek taşı çantamdan çalmak! Kızlar erkeklere güvenmeyin. Rumuz; Nil_Ay

İNSAN TANIMA SANATI
S.U. CEVAP; Nilay'cım değil senin yaşında, biz kazık kadar kadınlar bile hala kandırılıyoruz.
Aslında sadece kadınlar değil erkekler de aynı tuzaklara düşüyor. Demek ki bütün antenlerimizi açıp öyle dolaşacağız.

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