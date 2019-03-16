Türkiye’ye enerji veren kadınlar
Geride bıraktığımız hafta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla pek çok etkinlikte yüzlerce muhteşem kadınla birlikte olduktan sonra Perşembe akşam da İstanbul Cemal Reşit Rey Salonu'nda çok özel bir projenin bir parçası olarak yer almanın keyfini yaşadım. Enerji Bakanlığı'nın bu yıl ikincisini düzenlediği "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödül töreninde 7 dalda, kendi alanında öncü ve önder kadın başarıları için ödüllendirildi.
Benim de jüri üyesi olarak yer aldığım ve her birinin hayat ve başarı hikayesi üzerine bir kitap yazılacak kadar değerli bu kadınlar kadar, ödül alamayan ama finale kalan tüm kadınlarımız da ayrı ayrı ödüle layıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın fikir babası olduğu ve geçen yıl ilki düzenlenen proje kadar muhteşem bu gece, kadınlarla ilgili her konuda olduğu gibi yine Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yapılınca daha anlamlı oldu.
Bakan Albayrak'tan aldığı bayrağı tüm samimiyetiyle sahiplenen Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in, konuşması sırasında hayatındaki en önemli kadınlara; annesi, eşi ve kızlarına teşekkür etmesi gecenin en duygusal yönlerindendi. Bakan Albayrak'ın, son 17 yıldır kadınların aile, sosyal yaşam ve iş yaşamındaki hak ve yerlerinin daha yükseltilmesiyle ilgili verdiği örneklerin ardından, kendi bakanlığında yani bürokraside kadın yönetici sayısını arttıracağına dair verdiği söz de en çok alkışı aldı.
Kadın projelerini sahiplenme noktasında son derece hassas olan Emine Erdoğan'ın konuşmasında öyle bir bilgi vardı ki, genel fotoğrafı çok ilginç özetliyordu.
Dünya Ekonomik Forumu bilgilerine göre, araba kazalarında kadınlar, erkeklere oranla yüzde 47 daha fazla yaralanıyorlar. Bunun sebebi de, güvenlik önlemlerinin erkek anatomisine göre yapılması. Bunun da sebebi çok açık; güvenlik önlemlerini hazırlayanların, tasarlayanların, araba sektörünün beredeyse tamamının erkeklerin yönetiminde ve kontrolünde olması. Yani, hal böyle olunca kadınlara empati yapamıyor ve sadece erkek anatomisine uygun tasarımlar gerçekleştiriyorlar. Bu çarpıcı örneği veren Emine Erdoğan'ın, kadınların istihdamı kadar, çalıştıkları sektörlerde karar alıcı noktada olmalarının da önemine değinmesinin anlamı da bir kez daha ortaya çıkıyor.
Perşembe akşamı başta enerji sektörü olmak üzere 7 ayrı dalda finale kalan, ödül alan tüm kadınlar, onları dinleyen, okuyan diğer tüm kadınların ilham kaynağı, rol-modeli oldular. Küçük ya da büyük başarı hikayeleriyle başka kadınlara örnek olmalarına vesile olan bu ve benzeri projelere destek olan, katkı koyan, sahiplenen, emeği geçen herkes bir tebrik ve teşekkürü hak ediyor. "Bu dünyayı kadınlar kurtaracak" dedirten herkese teşekkürler...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kandil istedi CHP listeye yazdı! 13 Mart 2019, Çarşamba "KANDİL isimleri verdi, CHP de listelere yazdı!" MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hafta sonunda Söğüt ve Eskişehir'de...
- Güçlü Türkiye Güçlü Kadın 07 Mart 2019, Perşembe SALI günü İstanbul'da çok kapsamlı ve örnek bir toplantıda çok özel kadınlarda birlikte oldum. Sabah gazetesi ve...
- Beka meselesine dair 02 Mart 2019, Cumartesi 31 MART seçimlerine sadece bir belediye seçimi diye bakanlar ya da öyle dayatmak isteyenler için şimdiki söyleyeceklerim....
- Ağlarsa CHP’li ağlar... 23 Şubat 2019, Cumartesi TAKVİM'İN dünkü manşeti uzun süre akıllardan çıkmayacak bir ders niteliğindeydi: "Deniz Bey'den Utanın!" Spotunda...
- CHP ilkesiz ittifak yaptı! 21 Şubat 2019, Perşembe BUGÜN köşeyi ben değil, 2 gerçek CHP'li yazacak.. "CHP yönetimi, halkın sorunlarına çözüm olacak projelerle kamuoyu...