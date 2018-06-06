Gel de sök bakalım
Konuyu biliyorsunuz; 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in, görev yeri olan Malatya'ya gelen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunduğu iftar davetine gitti ve Erdoğan'ın yaptığı konuşmayı alkışladı diye CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce açıklama yaptı:
"30 Ağustos'ta ilk emekli edeceğim general, o general. Onun apoletlerini sökeceğim. Herkes haddini bilecek. Herkes kurallara, anayasaya uyacak.
Bir general öyle bir şey yapamaz. Yaptırmayacağım. Göreceksiniz 30 Ağustos'ta onu emekli edeceğim, apoletlerini sökeceğim onun."
Bu sözlerden ne anlarsınız Allah aşkına? Bu intikam diline sebep nedir ki?
Sanırsınız vatana ihanet etti. Sanırsınız orduyu, askerini sattı. Yaptığı sadece, görev yaptığı şehre gelen Başkomutanı'nın yaptığı konuşmayı alkışlamak oldu.
Bunu siz gidip, FETÖ ile işbirliği yapıp bu milletin üstüne tankları süren, silahları atan, milletin Meclis'inin üstüne, polisinin üstüne bombaları bırakan asker üniforması giymiş, orduya sızmış alçak teröristlere söyleyin.
Onların yaptığı alçaklıkları "kontrollü darbe" diyerek legalleştirip, bu millete, verilen 250 şehide, 2 binin üstündeki gazimize ihanet ederken hiç rahatsız olmuyorsunuz ama bir kahraman paşamız, Başkomutanı'nın davetine icabet etti diye 'Apoletlerini sökeceğiz' diye naralar atıyorsunuz öyle mi? Biz değil bu millet versin size cevabı.
Bakın nasıl verdi zaten..
Yorumsuz
APOLET FARKI
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Apoletlerini sökeceğim" dediği 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e milyonlar sahip çıktı.
Sosyal medya üzerinden birbiri ardına komutanın fotoğraflarıyla birlikte mesajlarını paylaşan milyonlarca insanın verdiği mesaj ortak idi:
"Kahraman Paşamızı yedirtmeyiz."
Temel Paşa'nın kahramanlığı bugünün meselesi değil. 40 yıldır üstüne giydiği asker kıyafetiyle yaptığı her görevde üstün hizmet ve kahramanlık yaptı.
TSK içinde FETÖ yapılanmasıyla yıllarca mücadele etti ve 15 Temmuz gecesi 8 suikastçıyı taşıyan helikopteri fark ederek püskürtülmesini sağladı. Afrin'i teröristlere dar eden paşa olarak bilinmesi meselesine gelince:
3 bin 733 teröristin etkisiz hale getirildiği Afrin Zeytin Dalı Operasyonu'nu yöneten kahraman komutan, teröristlerin baskısından kurtulan Suriye halkı ile askerleriyle birlikte kucaklaşarak, onlara Türk askerinin ve Türk halkının korumacılığı kadar merhametini ve gücünü de hissettirdi.
İşin özü; neredeyse tüm hayatı PKK, FETÖ ve tüm teröristlerle savaşarak geçen, 2. Ordu'nun sınırlarını avucunun içi gibi bilen ve 40 yıldır canını bu uğurda ortaya koyan bir kahraman komutanın ne apoletlerini ne onurunu size yedirtir mi sandınız bu millet?
SEÇİM BİLDİRGESİ TERÖRİSTLERİ CESARETLENDİRDİ!
CHP'nin seçim bildirgesine yönelik eleştiriler sadece diğer partilerden değil, kendi içinden de gelmeye devam ediyor.
Deniz Baykal'a en yakın isimlerden eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş;
"Toptancı bir anlayışla OHAL kaldırılsın demek toplumun geniş kesimlerinde 'CHP, FETÖ ve PKK militanlarını kurtarmak istiyor' şeklinde algılanıyor" tepkisinde bulundu.
Ateş; Fransa'da da OHAL uygulaması devam ederken yerel, genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gerçekleştiğini hatırlattı ve şöyle dedi:
"Türkiye, her tür terörün cirit attığı bir bölgede yer alıyor. Muhalefet, güvenliği nasıl sağlayacağını açıkça belirtmeli. Seçim bildirgesi bu güveni vermekten uzak olduğu kadar, terör ve ihanet odaklarına cesaret vermeye daha yakın. Devletin en mahrem, en stratejik kurum ve organlarına sızan, CHP'nin dahi Genel Başkanlık başdanışmanlığına kadar giren ihanet çete mensuplarının nasıl temizleneceği çok açık, çok net ortaya konmalı.
Bunlar yapılmadan OHAL kaldırılacaktır demek yetmez.
Yetmediği gibi de 'terör örgütleri hamiliği' suçlamasını da beraberinde getirir."
DERİN SÖZ
Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönmek bilmez yürürüz. MEHMET AKİF ERSOY
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- Şebnem Bursalı
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