CHP ülkeyi yönetme iddiasından vazgeçtiğini ilan etti
Neredeyse 100 yıllık bir parti, Cumhuriyet'i kuran parti CHP, daha 2 gün önce kurulmuş bir partinin ve onun liderinin peşine takılmış, onun ardından siyaset yapmaya çalışıyor. Son sözüm yine CHP'yi yönetenlere. Yeni sistemde eğer bir Genel Başkan Cumhurbaşkanı adayı olmuyor ise; ülkeyi yönetme iddiasından olmadığını da baştan ilan ediyor demektir. Sözümüzü son bir soru ile bitirelim; Ey CHP'yi yönetenler, Genel Başkanı'nızı aday göstermeyerek ülkeyi yönetmekle ilgili hiçbir iddianızın kalmadığını da, bu iddiadan vazgeçtiğinizi de ilan etmiş olmuyor musunuz?
23 NİSAN VE 24 HAZİRAN
Bundan 98 yıl önce İstanbul'da Mebusan Meclisi kapatıldıktan sonra bugün Mustafa Kemal Paşa (Atatürk), meclisi Ankara'da toplamaya karar verdi.
Milletvekillerini Ankara'ya çağırdı ve Mustafa Kemal Paşa ile Meclis üyeleri, Meclis binasının önünde vatanın ve milletin kurtuluşu için dua ettiler. Yeni Meclis'in adında millet kelimesi geçmeliydi.
Yeni Meclis'in adına Türkiye Büyük Millet Meclisi denildi ve hızla yeni bir anayasa hazırlanması kararı alındı. Saltanatın kaldırılmasından sonra Cumhuriyet'in ilanı için bütün şartlar oluşturuldu ve 20 Ocak 1921 tarihli Anayasa'nın 1. maddesinin sonuna "Türkiye Devleti'nin idare şekli Cumhuriyet'tir" sözü eklendi. 29 Ekim 1923 tarihinde Meclis'te oy birliği ile Cumhuriyet ilan edildi ve Mustafa Kemal Paşa ilk Cumhurbaşkanı seçildi. 2 yıl sonra 100. yılını kutlayacağımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türk milletinin tam bağımsız ve egemenliğin millet eliyle kullanılacağının devlet yönetimine uyarlandığı tarihtir aynı zamanda. Milletiyle Kurtuluş Savaşı'ndan çıkan yorgun ama mağrur bir Türk devleti, artık ulusal egemenliğini de ilan etmiştir. Bundan 62 gün sonra çok önemli bir seçime gidiyor Türkiye. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bu bağımsızlığını, egemenliğin millet eliyle daha güçlü devlet yönetiminde olacağını sağlamak için milletvekili seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Büyük Atatürk'ün açtığı bu yolda daha emin adımlarla yürümek bundan sonra daha kolay olacak.
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ADAY ADAYLARINA ÖĞÜTLER
Malum; 2 ay sonra seçim olunca hemen her partide aday adayı enflasyonu yaşanacak. Bu dönem milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkınca daha da cazip hale geldi vekillik. Ve; Cumhurbaşkanlığı sisteminde; daha güçlü bir yasama olacağından milletvekilliğinin ağırlığı da artacak. Bütün bunlardan yola çıkarak 600 kişilik Meclis için başvuranların sayısının on binlerle ifade edilecek rakamlara ulaşması işten bile değil. Geçtiğimiz günlerde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun düzenlediği Şehir Buluşmaları kapsamında Balıkesirliler'le buluştuk. Paneldeki konuşmalarda en ilginç bilgiler; iletişimci Fatih Akbaba'dan geldi. Aday olmayı düşünenlere ne yapmaları kadar ne yapmamaları gerektiğini de anlatan Fatih hoca, kürsü hitaplarında ve neleri konuşmaları konusunda tüyolar da verdi adaylara. Aklımda kalan 2 tüyo; kürsüde konuşurken, dinleyiciler arasında tanıdığın bir kişiye odaklan ve ona konuşur gibi konuş. Sesini çok yükseltme, ara ara yükselt, konuşman bitene kadar sesin dayansın. Ve; kürsüde konuşurken su içme; sürahiyi veya bardağı düşürür kırarsan bütün konsantrasyon dağılır. Bizden söylemesi..
DERİN SÖZ
Bugün hepimize düşen ortak görev, ulusal değerlere, bilince, Cumhuriyet'e sahip çıkmak, Çanakkale'yi, Kurtuluş Savaşı'nı kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
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- Şebnem Bursalı
- CHP ülkeyi yönetme iddiasından vazgeçtiğini ilan etti
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