Suriye’de asıl belirleyici kim?
Avukatının FBI tarafından aranması, Facebook CEO'sunun Temsilciler Meclisi'nde hesap vermesinin ucunun dayandığı Trump, böylelikle gündem değiştirmeyi başardı. Rusya'ya meydan okuyan ABD Başkanı rolü, kendisine en azından nefes aldırdı. Keza; Fransa ve İngiltere Başbakanları'nın kendi iç gündemlerinde yaşadıkları sorunlar, siyaseten isimleri etrafında dönen spekülasyonlar arasında şimdilik olumlu bir kampanyaya dönüştü. Putin için, Rusya kamuoyunda henüz çok yeni seçim zaferi üzerine, ABD'yi "sınırlı saldırıya" zorlayan ve istediği konumda tutan Lider olarak yeni bir propaganda malzemesi yarattı.
En geniş ve objektif bakış açısıyla; ABD'nin, Suriye ile ilgili politikasızlık üzerine 7 yıldır politika ürettiği ortada. En başından bu yana en samimi ve en doğru duruşunu hiçbir şartta bozmayan Türkiye; son olayda da doğru duruşunu bozmaksızın, liderler arasında olağanüstü bir diplomasi yürüterek;
Suriye'de gerçek çözümün siyasi çözümle geleceği ve bunun da toprak bütünlüğünün kesin ve kesin korunmasıyla mümkün olabileceğini tekrarlamıştır. Yani; hem kendi coğrafyasında hem küresel dengelerde Türkiye'nin ne güçlü bir pozisyonda olduğu tekrar kanıtlanmıştır.
Afrin'de Mehmetçiğimizin şefkat eli hep Suriyeli çocukların üzerinde...
CHP'DE HİTLER TAKTİKLERİ
CHP Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Başkanlığı, milletvekillerine gönderdiği haftalık bilgilendirme raporunda vatandaşların CHP'ye oy vermeye ikna edilmesi için 'tekrar etme' metodunun kullanılmasını önerdi. Milletvekillerine "Tekrarın gücüne inanın" denilen rapordaki bazı tavsiyeler akıllara Nazi Almanyası'nın faşist lideri Hitler'in propaganda bakanı Joseph Goebbels'in halkı ikna taktiklerini getirdi.
Goebbels'in "Bir şeyi ne kadar uzun süre tekrarlarsanız, insanlar ona o kadar fazla inanırlar" sözüne adeta atıfta bulunulan raporda "Doğru bildiğiniz şeyleri defalarca söylemekten çekinmeyin. Sizin tekrar dediğiniz karşınızdakinin ilk kez duyduğu olabilir. Tekrarın gücüne inanın" tavsiyesinde bulunuldu. CHP'nin gazeteci kökenli Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın başında olduğu Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan rapora ilham veren Hitler'in propaganda bakanı Goebbels, Nazi Almanyası'ndaki en etkili isimlerinden biriydi.
Goebbels'in geniş halk kitlelerini kandırmak için Hitler'e verdiği bazı tavsiyeler şunlar:
Bir şeyi ne kadar uzun süre tekrarlarsanız, insanlar ona o kadar fazla inanırlar.
Bir insana yalan olsa bile bir söylemi sürekli tekrarlarsanız, o söylemin nereden geldiğini unutacak ve kendi fikri gibi benimseyerek savunacaktır.
Halkı her zaman ateşlemelisiniz, asla soğumalarına ve düşünmelerine izin vermeyin.
Hatalı olduğunuzu ya da yanlış yaptığınızı asla kabul etmeyin, asla rakibinizin üstün bir yanı olduğunu kabul etmeyin, asla kendinizden ve taraftarlarınızdan başkalarına serbest hareket alanı bırakmayın, asla kabahat ve suç üstlenmeyin, sadece bir rakibinize odaklanın ve kötü giden her şeyin suçunu onun üzerine yıkın.
UZAKLARDA ARAMA
UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı'na" dahil edilen Türkiye'deki tek şehir Gaziantep, yemekleriyle, kültürüyle, tarihi ve sanayisiyle örnek bir şehir. Dünyanın 4., Avrupa'nın 2. büyük Hayvanat Bahçesi Safari Park ve Zooloji Müzesi'ni geçen yıl 3 buçuk milyon kişi gezdi. Dünyanın en büyük mozaik müzesi herkesi kendine hayran bırakırken, Mutfak Sanatları Merkezi'nde 500 çeşit yöresel yemek, tüm konuklara tam bir lezzet senfonisi sunuyor. Bu yılki sloganları "Uzaklarda Arama" ile herkesi çağırmaları da boşuna değil. Sabah gazetesinin Şehir Buluşmaları çerçevesinde geldiğimiz Gaziantep'te gördüklerimiz bizi her detayıyla hayran bıraktı. Türkiye'de örnek belediyecilik anlayışıyla fark yaratan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, farkını yönetimdeki kadın ağırlığıyla da ortaya koymuş. Fatma Hanım ile birlikte Genel Sekreter Yardımcısı ve 10 daire başkanı kadın olunca; bu şehrin neden böyle farklı ve farkındalıklarda yarıştığını daha iyi anlıyorsunuz.
Son birkaç yıldır misafir ettiğimiz Suriyeli mültecilerin 500 bini Gaziantep'te ama sokakta evsizbarksız- avare dolaşan tek bir Suriyeli görmek mümkün değil.
Sadece yüzde 10'u kampta, geri kalan gıda ve kozmetik ağırlıklı iş sahibi kişiler. Suriyeliler'e ait 900 şirket var, hatta Suriyeliler için özel bir Organize Sanayi Bölgesi bile kurulmuş. Fırat Kalkanı ve ardından Zeytin Dalı Harekatı ile 2 büyük sınır ötesi operasyona rağmen 2017 yılını 7.4 büyüme ile kapatmış ve G-20 ülkeleri arasında birinci olan Türkiye'nin bu başarısını görmezden gelmekte ısrar edenlere tavsiyemiz Gaziantep'e gelmeleri. Çünkü;
"Savaş var ama biz fabrika yapıyoruz" diyenlerin şehri burası. Yani; Türkiye üzerine her tür düşmanlığa cevabımızı iş yaparak ve büyüyerek veriyoruz.
DERİN SÖZ
Güven, ruh gibidir. Terk ettiği bedene bir daha asla geri dönmez... SHAKESPEARE
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- Şebnem Bursalı
- Suriye’de asıl belirleyici kim?
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