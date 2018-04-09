Terörist cenazesinde gözyaşı döken vekiline de rezil dedin mi?
1974 Kıbrıs Barış Harekatı gazilerimizi GATA da ziyaret ederek moral veren sanatçılar Emel Sayın, Selma Güneri, Ahmet Özhan, Neşet Ertaş gazilerimizle. Emel Sayın aynı ziyarette askerlerimizi kırmayıp Dağ Başını Duman Almış marşı ve 2 şarkı seslendirdi.
TUHAF BİR ESARET ZİYARETİ!
Bir başka ziyaret ve yine CHP Genel Başkan Yardımcısı. Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, geçen hafta HDP'li Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti. Ve Cumhuriyet gazetesine verdiği demeçte; "Ziyaret siyasi amaçlı değil, Kemal Bey'i bilgilendirdim.
Esareti yaşamış bir insan olarak tamamen insani bir ziyaret yaptım!" Gelin çıkın bu cümlenin içinden. Askerlerimizi şehit edenlerin siyasi sözcüsü olarak siyaset yapan, onca şehit verdiğimiz Kobani katliamının müsebbibi PKK'nın siyasi sözcüsü HDP'nin bu katliamlar olurken ki Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu ile kendi konsolosluk yaptığı dönemde teröristlerce kaçırılmasını bir tutan ve her iki durumu da 'Esaret' olarak değerlendiren CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın ne yapmak istediğini anlayan var mı? Bu ziyarete gittiğini bilen ve binlerce şehidimizin katili PKK'nın siyasi sözcüsü durumundaki partinin bir temsilcisinin tutukluluğunu esaret olarak niteleyen yardımcısına Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhangibir söz veya eleştiri yaptığını duyan var mı?
OSMANLI'NIN FETHİ PANORAMİK MÜZEDE
Fetih Şenlikleri kapsamında Ortadoğu'daki son gelişmeler ve Afrin Harekatı ile ilgili bir panel için kısa süreliğine gittiğim Bursa'da hem şehircilik anlamında hem de kültür ve tarih anlamında çok güzel projelere tanıklık etme fırsatı da bulduk. Osmangazi Belediye Başkanı, deneyimli siyasetçi Mustafa Dündar, Ankara deneyimini yerel yönetimle çok doğru buluşturmayı başarmış. Sadece sanayi alanında değil, Osmanlı'nın kurulduğu toprakların tarihi değerinin de tarihsel ve turistik açından da değerlendirilmesine ön ayak olmuş. Panorama 1326 Bursa projesi, Türkiye'nin en büyük panoramik müzesi olma özelliği kadar, bütünüyle şehri sembolize edecek. Osmanlı İmparatorluğu'nun beylikten cihan devletine giden yolculuğunu ve bu yolculuğun en önemli noktalarından Bursa'nın fethini 3 boyutlu anlatacak müze; tarih-doğa ve kültürü ile zengin bu güzel ilimiz kadar Türkiye'nin de örnek projelerinden biri olacak
GÜNÜN OLAYI
Hedefi olmayan bir gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez..
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- Terörist cenazesinde gözyaşı döken vekiline de rezil dedin mi?
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