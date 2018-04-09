Yol Durumu
  1. Bir yanda tarihi adım, diğer yanda tarihi saçmalık
Şebnem Bursalı Şebnem Bursalı
  • 09 Nisan 2018, Pazartesi

Terörist cenazesinde gözyaşı döken vekiline de rezil dedin mi?

Biliyorum şimdi pek çok okurum bana "Bırak artık yazma bu konuyu değmez" diyecek ama, ben yine de son kez yazmadan edemeyeceğim. Zeytin Dalı Harekatı'nda destan yazan Mehmetçiğimiz'e moral vermek üzere Başkomutan- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Hatay Reyhanlı'daki sınır karakoluna giden sanatçı ve milli sporcularımıza "bir gurup güruh" ve "reziller" diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na aslında cevabı hem halk hem sanatçılar çok güzel verdiler. Dünyanın her yerinde ve her ülkesinde, sınır ötesinde vatanı ve milleti için savaşan askere moral vermek üzere cepheye giden sanatçıları görmeniz mümkün. Bunun ne şov ile ne de rezillik ile alakasını kuran bir siyasetçi görmedim daha. Ama, bizim ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu ve sözcüleri, hakaret konusunda birbiriyle yarışıyor. Hatta; kendisine üslubu konusunda pişman olup olmadığını soran gazetecilere; "az bile söyledim" demekten ve hakaretlerini daha da ileri götürmekten çekinmedi. Neyse; ben burada herkesin bildiği ama nedense Kılıçdaroğlu'nun hep görmezden geldiği biriki konuyu hatırlatıp, 81 milyon adına bir soru sormak istiyorum. Tarih 19 Kasım 2015. CHP milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve dönemin Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, bir cenaze evinde taziyede ve İlgezdi, gözyaşları içinde taziye veriyor. Peki, cenaze kimin? Kobani'de öldürülen PKK'lı terörist Aziz Güler! Evet, yanlış duymadınız. PKK'lı teröristin cenazesine katılmakla kalmayıp, gözyaşları döken 2 CHP milletvekilinden söz ediyorum. Gelelim diğer konuya; CHP'li 24 milletvekilinin sadece 2016 yılında cezaevlerindeki 81 terörist ile baş başa görüştüğünü söylesem size ne dersiniz? Sezgin Tanrıkulu, Ali Haydar Hakverdi, Ali Şeker, Oğuz Kaan Salıcı, Mahmut Tanal, Veli Ağbaba, Selin Sayek Böke, Zeynep Altıok, Gamze Akkuş İlgezdi'nin de aralarında bulunduğu 24 milletvekili KCK'lı, DHKP-C'li, PKK'lı tam 81 terörist ile cezaevlerinde baş başa görüştü. Şimdi buradan CHP'ye oy veren seçmenlerin de olduğu 81 milyon adına sormak isterim: Genel Başkan Yardımcılarınız ve milletvekilleriniz Mehmetçiğimizi kalleşçe şehit düşüren alçak PKK'lı teröristin cenazesine katılıp gözyaşı döktüğünde, ona "rezil" dediniz mi? Peki ya, yine Mehmetçiklerimizi kalleşçe şehit düşüren alçak teröristleri cezaevlerinde ziyaret ederek baş başa görüşen partinizin milletvekillerine ağzınızı açıp tek bir kelime ettiniz mi? Rezil dediniz mi?




1974 Kıbrıs Barış Harekatı gazilerimizi GATA da ziyaret ederek moral veren sanatçılar Emel Sayın, Selma Güneri, Ahmet Özhan, Neşet Ertaş gazilerimizle. Emel Sayın aynı ziyarette askerlerimizi kırmayıp Dağ Başını Duman Almış marşı ve 2 şarkı seslendirdi.

TUHAF BİR ESARET ZİYARETİ!
Bir başka ziyaret ve yine CHP Genel Başkan Yardımcısı. Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, geçen hafta HDP'li Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti. Ve Cumhuriyet gazetesine verdiği demeçte; "Ziyaret siyasi amaçlı değil, Kemal Bey'i bilgilendirdim.
Esareti yaşamış bir insan olarak tamamen insani bir ziyaret yaptım!" Gelin çıkın bu cümlenin içinden. Askerlerimizi şehit edenlerin siyasi sözcüsü olarak siyaset yapan, onca şehit verdiğimiz Kobani katliamının müsebbibi PKK'nın siyasi sözcüsü HDP'nin bu katliamlar olurken ki Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu ile kendi konsolosluk yaptığı dönemde teröristlerce kaçırılmasını bir tutan ve her iki durumu da 'Esaret' olarak değerlendiren CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın ne yapmak istediğini anlayan var mı? Bu ziyarete gittiğini bilen ve binlerce şehidimizin katili PKK'nın siyasi sözcüsü durumundaki partinin bir temsilcisinin tutukluluğunu esaret olarak niteleyen yardımcısına Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhangibir söz veya eleştiri yaptığını duyan var mı?

OSMANLI'NIN FETHİ PANORAMİK MÜZEDE
Fetih Şenlikleri kapsamında Ortadoğu'daki son gelişmeler ve Afrin Harekatı ile ilgili bir panel için kısa süreliğine gittiğim Bursa'da hem şehircilik anlamında hem de kültür ve tarih anlamında çok güzel projelere tanıklık etme fırsatı da bulduk. Osmangazi Belediye Başkanı, deneyimli siyasetçi Mustafa Dündar, Ankara deneyimini yerel yönetimle çok doğru buluşturmayı başarmış. Sadece sanayi alanında değil, Osmanlı'nın kurulduğu toprakların tarihi değerinin de tarihsel ve turistik açından da değerlendirilmesine ön ayak olmuş. Panorama 1326 Bursa projesi, Türkiye'nin en büyük panoramik müzesi olma özelliği kadar, bütünüyle şehri sembolize edecek. Osmanlı İmparatorluğu'nun beylikten cihan devletine giden yolculuğunu ve bu yolculuğun en önemli noktalarından Bursa'nın fethini 3 boyutlu anlatacak müze; tarih-doğa ve kültürü ile zengin bu güzel ilimiz kadar Türkiye'nin de örnek projelerinden biri olacak

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