Nihat Hatipoğlu

İSLAM denge ve itidali emreder. Gerek ibadet, gerek sosyal ilişkilerde ölçülü olmayı öngörür. Biz bunu iki uçdan uzak durma yani ifrad ve tefritten sakınma olarak ifade edebiliriz. Dini yaşamada aşırı isteklerden veya işi tamamen gevşetmeden sakınmak emredilmiştir.

İslam meşru zevkleri yasaklamamıştır. Her yasakladığını karşılığında müsaade ettiği bir mubah (müsaade edilen olan) vardır. Domuz etini yasaklar ama yüzlerce et türüne müsaade eder. Zinayı yasaklar ama evliliğe müsaade eder. Ramazan ayında oruç tutun der ama on bir ay boyunca kişiyi özgür bırakır. İçkiyi yasaklar ama binlerce içeceği serbest bırakır.



KUR'AN-I KERİM'DE DENGE

Birçok ayet aşırılıktan uzak durmayı hatırlatır. "Allah hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez." (Bakara, 286) bu zorluk ibadet, helal ve haram anlamıyla ilgilidir. Yani; dini emir ve yasaklar uygulanabilir noktadadır. Allah (c.c) uygulanamayan bir şeyi emretmez. "Allah size kolaylık ister, zorluk istemez" ( Bakara 185 ).

Bu ayet açıkça gösteriyor ki dinin gayesi kulu uygulanamaz emirlere muhatap yapıp zorlamak değildir.

Dinin böyle bir amacı olmaz. Allah kuluna her işi, her emri, her yasağı kolaylaştırır ki uygulanabilsin.



HADİSLERDE DENGE

Hz Peygamber'in (sav) önünde iki seçenek konulmuşsa ve ikisine de müsaade edilmişse Hz Peygamber (sav) kolay olanı tercih ederdi. Hz Aişe bunu haber veriyor. Bu nedenle de orta yolu tutunuz. Amellerinizi kemale yaklaştırınız.

Sabahleyin zeval ile akşam arasında ve biraz da gece çalışın, dengeden, itidalden ayrılmayın.

Hz peygamber ölçüsüz şekilde ibadete müsaade etmemiştir. Be nedenle de "dinde aşırı gidenler yok oldu" buyurmuştur.

Ayrıca eskiye dair de uyarıda bulunuyordu "Dinde aşırı gitmekten sakının. Sizden öncekiler dinde aşırılıkları yüzünden yok oldu." Medine'de bu ölçüleri uygulattı.

Bir gün mescidde iki direk arasına konulmuş bir ip gördü. "Bu ip nedir" diye sordular. Eşiniz Zeynep (ra) ayakta namaz kılmaktan çok yorulunca bu ipe dayanarak namaz kılıyor dediler. Efendimiz (sav) bundan rahatsız oldular ve "İpi çözün, gücünüz olunca ayakta namaz kılın, yorulunca da yatsın ve uyusun" buyurdu.

ÇOCUKLARA DAİR BAZI NOTLAR

Sevgili anneler, bu sözlerim satırlarım size...

1) Çocuğunuzun ilk duyduğu şey sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet olmalı

2) Çocuğunuzu temiz tutun; hem yüreğini hem bedenini

3) Yemeğini zamanında verin, disiplin öğretin

4) Yere çöp, kutu, tükürük atmayacağını öğretin

5) Çocuğunuza öz güven için sorumluluk verin

6) Her istediğini hemen yapmayın, bazılarını erteleyin

7) Sevin ama her şeyine evet diyecek kadar sevdiğinizi belli etmeyin

8) Korkutacak şeyler anlatmayın

9) Küfür, hakaret, çirkin söz öğretmeyin

10) İnternette ne yaptığını kontrol edin

11) Büyüklenme duygusunu törpüleyin, yalan söylemesin

12) Yumuşak konuşun, nezaket öğretin

13) Din ve cinsellikle ilgili sorularda telaşlanmadan akıllıca cevaplar verin

14) Çocuğu çıplak gezdirmeyin.

Bir örtünme, korunma duygusu gelişsin

15) Çocuğunuza para verin ama onunla yetinmeyi öğretin

16) Çocuğunuza fakirlere yardım etmeyi öğretin

17) Çocuğunuza ortak mal ve paylaşım duygusunu yerleştirin. Bir şey alın ve bu hepimizindir deyin

18) Çocuğa edep, muaşeret ve saygı öğretin

19) Fatiha'yı, Hz. Peygamber (sav)'in adını, dini terimleri (yaşına uygun) öğretin

20) Namazı yavaş yavaş, zorlamadan anlatın

21) Kur'an-ı Kerim'e saygıyı, sevgiyi öğretin

22) İradesini güçlendirin

23) Diğer insanları önemsemesini öğretin. Komşuluğu sevdirin.

24) Kardeşlerini kıskanmamasını söyleyin. Babasını çekiştirmeyin.

25) Sofra, yemek, TV izlemek gibi konularda ölçüyü öğretin.

26) Onunla zaman zaman sohbet edin

27) Canı sıkkınken sebebini sorun ama zorlamayın.



BÜYÜKLERİN DUALARI

Hz. Ali'nin Cenazeyi Kabre Koyduktan Sonraki Duası Allah'ım! Bu adam senin kulundur ve iki kulunun oğludur.

Sana misafir gelmiştir. Sen ise misafir kabul edenlerin en cömertisin. Onun kabrini genişlet ve günahlarını bağışla. Zira biz onu iyi biliyoruz. Bununla beraber sen onu bizden daha iyi bilirsin. Senden başka ilah bulunmadığına, Muhammed (s.a.v.)'in kulun ve Resulün olduğuna şahitlik ederdi.



BİR HADİS

Hiç biriniz, kendiniz için arzu ettiğinizi kardeşiniz için de arzu etmedikçe îmân etmiş olmazsınız.

(Buhari, 13)



BİR AYET

Ey Rabbimiz! Bizi, inkar edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.

Mümtehine, 60/5

SORU - CEVAP

Mahkemeye boşanmak için başvurduk.

Mahkeme boşarsa dinen de boşanmış olur muyuz?

Mahkeme yoluyla gerçekleştirilen boşanmalar bir bain talak (boşanma) olarak geçerlidir. Yani eşinizle dinen de boşanmış olursunuz.



Vesvese şeytandan mıdır?

Hz Peygamber vesvesenin şeytanın bir oyunu olduğunu belirtirler. Hz Ali "bizimle ehli kitap arasındaki en büyük fark şeytanın vesvesesidir" der. Şeytan onlarla uğraşmaz. Müminleri de imanlarında şüpheye düşürünceye kadar uğraşır. Şeytan galip gelirse, Müslümandan da uzaklaşır.