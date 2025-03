Nihat Hatipoğlu

On bir ayın sultanı ramazan başladı. Yüce Allah bu mübarek ayda hepimize hidayet, tövbe ve ihlas nasip eylesin; bizleri her türlü bela, kaza ve hastalıktan korusun; dinimizi en güzel şekilde yaşama sevinci lütfetsin.

RAMAZAN ufkumuzu sardı. Rabb'im hepinizin orucunu kabul etsin. Sizlere ve bizlere merhametiyle muamele etsin. Rahman ve rahim; esirgeyen ve bağışlayan Rabb'im keremiyle bizlere muamele buyursun. Az ibadetimizi çokla karşılasın. Çok günahımızı, rıfk (yumuşaklığı) ile azaltsın. Semaya uzanan ellerimizi boşa çevirmesin.

Bizi ümitvar eylesin. En daraldığımız yerde, hesaba katmadığımız yerden bir çıkış nasip etsin. Bizleri şeytanın ve kötü nefsin tuzaklarından azade etsin.

Bu mübarek ayı en uygun şekilde tamamlamayı nasip eylesin.

Bu ayı cömertlikle kapatmayı nasip buyursun. Bizi, sevdiklerimizi her türlü kaza, bela, hastalık, musibet ve afetten beri eylesin. En büyük nimet olan sağlığı üzerimizde daim eylesin.

Ahirette, Habib-i Kibriya'sına komşu eylesin. Cennetlerden en güzelinde bizi iskân buyursun.

Fitneden, fücurdan, dedikodudan bizleri uzak etsin. İki ayaklı şeytanlara Rabb'im engel koysun. Şerefimizin zirvesi olan dinimizi en güzel şekilde yaşama sevinci lütfetsin. Gençlerimizi her türlü maddi ve manevi tuzaklardan korusun. Onları, iman imtihanıyla karşı karşıya getirmesin.

Yanlış yola girmiş olan kardeşlerimize Rabb'im hidayet, tövbe ve ihlas nasip eylesin. Bu ayı en güzel tarzda tamamlamayı, değerlendirmeyi hepimize kolay eylesin.



RABBİM!

Kulun ve elçin Muhammed (SAV) senden ne tür güzellikler istediyse biz de aynı güzellikleri istiyoruz. Kulun ve elçin Muhammed (SAV) hangi şeylerden sakındıysa biz de o şeylerin tümünden sana sığınırız. Elimiz, ayağımız, dilimiz, gözümüz ve hatta kalbimizle yaptığımız bütün günahlardan sana sığınırız.



RABBİM!

Bizi karnında taşıyan, yemeden yediren, açıkken bizi örten annelerimize rahmet eyle. Yorulup da bize hissettirmeyen, acısını içinde yaşayan bizim için gayret eden babalarımıza rahmet eyle.



RABBİM!

Bize bu dini hediye eden, bu dini her zorluğa direnerek yerleştiren, bu uğurda her çileye katlanan sevgili elçi, Muhammed Mustafa'ya (SAV) sonsuz salat ve selam olsun. Ya Rabbi, bizleri o Peygamber'in şefaatinden ayırma.

Bizi bu ayda affedilenlerden eyle. Amin, amin, amin.

BİR AYETİN İNİŞ SEBEBİ

İSRA 29. ayette şöyle buyurulur: "Ve elini boynuna asılı kılma (cimrilik yapma).

Onu büsbütün de açıp durma (savurma) yoksa kaybedenlerden ve kınananlardan olursun." Bu ayetin iniş sebebi şudur:

Hz. Peygamber (SAV), sahabeyle oturuyordu.

Bir çocuk geldi ve Hz. Peygamber'e, "Annem gömleğinizi istiyor" dedi. Efendimizin o esnada başka gömleği yoktu. "Birazdan gel, belki bir şey bulup veririz" buyurdu. Çocuk gitti ve birazdan geri geldi. "Annem sizin gömleğinizi ısrarla istiyor" dedi. Efendimiz eve geri gitti. Gömleği çıkardı, sarmaladı ve çocuğa verdi. O esnada giyecek bir gömleği de yoktu.

Hz. Bilal ezan okudu. Namaz vaktiydi.

Efendimiz dışarı çıkmadı. Gecikti. Cemaat telaşlandı, birini eve gönderdiler.

Efendimizin gömleği olmadığı için dışarı çıkmadığı öğrenildi. (Suyuti, Lübab, Vahidi)

ÖFKELENMEKTEN KAÇININ

PEYGAMBERİMİZ, öfkelenen insanların hâllerini şöyle anlatıyor:

Dikkat edin! İnsanların bazısı yavaş öfkelenir, öfkesinden çabuk döner.

Kimisi vardır çabuk öfkelenir, çabuk sakinleşir. Bu iki hâl birbirini dengeler, dolayısıyla övmek veya yermek söz konusu değildir.

Dikkat edin! Bazı insanlar vardır, çabuk öfkelenir, geç sakinleşir. İnsanların en hayırlısı geç öfkelenip çabuk sakinleşendir.

İnsanların en şerlisi çabuk öfkelenip geç sakinleşendir.

(Tirmizi)

NAFİLE NAMAZI KILMAK İNSANA NELER KAZANDIRIR?

ALLAH rızası için farzların dışında nafile olarak namaz kılmaya devam etmek, cennete gitmeye ve Efendimizin şefaatine vesile olur.

"Mahşerde kulumun nafile namazları var mı, varsa bakınız?" denir. Farzların eksiği nafilelerle tamamlanır.

Sonra diğer amellerinden de bu şekilde hesaba çekilir." (Tirmizi)

BİR HADİS

"Cennet annelerinizin ayakları altındadır."

BİR AYET

Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla... Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Rahman ve rahim. Ödül ve ceza gününün tek hâkimi.

(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet; nimetine erdirdiklerinin yoluna; gazaba uğramışların yoluna da, dalalete sapmışların yoluna da değil!

Âmin! (Fatiha Suresi)

SORU - CEVAP

Bütün yıl oruç tutmak isteyen kişi hangi günler oruç tutmaz?

Ramazan ayında oruç tutmak zaten farzdır. Bütün bir yıl oruç tutmayı adayan kişi, beş gün için bu oruçtan muaftır. Kurban Bayramı'nın 4 günü ile Ramazan Bayramı'nın birinci günü oruç tutmak yasaklanmıştır.

Çöpe ekmek atmak haram mı?

Çöpe ekmek atmak saygısızlıktır. Kişi tüketebileceği kadar ekmek veya yemek almalıdır. Ancak fazla kalmış veya bayatlayacak olan ekmeği diğer canlıların yararlanacağı bir yere koymak uygun olur. Zira her yerde o rızka muhtaç olan bir canlı mutlaka vardır.

Tek başına namaz kılan birine uysam o namaz, cemaatle kılınan namaza dönüşür mü?

Kendi başına namaz kılan birine dışarıdan gelen biri uyup niyetini veya hareketlerini kendisine uyulan kişiye hissettirirse bu namaz cemaatle kılınan namaza dönüşür.

Tabii imam olan kişinin geride kalan rekâtları imamın yaptığı gibi (kılınan namazın durumuna göre) açık sesle devam ettirmesi gerekir.