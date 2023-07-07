Nihat Hatipoğlu ile soru cevap

Yüksek sesle okunan Kur'an-ı Kerim'i dinlemek zorunda mıyız?

CEVAP: Ayette: "Kur'an okunduğunda onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin" (Araf/204) buyrulur. Kur'an-ı Kerim okunduğunda onu dinlemek her Müslümanın görevidir. Zaten alimlerin çoğu yukardaki ayetten "farziyyet" anlaşılır derler. Bu ayetin namazda okunan Kur'an'ı dinlemeye has olduğunu söyleyen alimler de vardır. Ancak çarşı, pazar, kalabalık yer, uygun olmayan ortamlar gibi mekanlarda Kur'an-ı Kerim'i -mesela cep telefonlarından- dinletmek uygun olmaz. Ortam Kur'an'ın saygınlığına uygun olmayabilir. Bu durumda insanlar dinleyemezler. Hatta cehaletle çirkin söz de söyleyebilirler. Bu durumda dinlemeyenler değil, Kur'an-ı Kerim'in sesini -uygun olmayan ortamda açtığı için- dinletenler günaha girerler.

SORU: Dükkanda müzik çalarken Ezan okunuyor. Müziği kapatalım mı?

CEVAP: Ezan namaza davet eden bir ilahi çağrıdır. Ezan okunduğunda müziğin sesini kapatmanız en doğru ve edebe yakışan harekt olur. Size yakışan da budur.

SORU: Abdestin sadece farz organlarını yıkamak abdest yerine geçer mi?

CEVAP: Yükümlü olduğumuz ibadetin farzlarını yerine getirmeniz şarttır. Vaciplere de dikkat etmek lazım. Abdestte farzları yerine getirmek yeterli olur. Ancak sünnet olan hususları -ellerin yıkanması, ağza burna su almak gibi- ihmal etmek mekruh olur. En mükemmeli yapmaya çaba gösteriniz.

SORU: Kolum yandığı için kalın merhem sürüldü. Abdestim nasıl olacak?

CEVAP: Bu durumda merheme dokunamazsınız. Çıplak elinizle merhem üzerinden cilde temas edemeyeceğinize göre elle mesh etmeyi ihmal edersiniz. Yani o bölgeleri değil, sağlıklı abdest organlarını yıkarsınız.

SORU: Çocuklara Allah için kullanılan isimler verilebilir mi?

CEVAP: Müslüman anne ve baba evladına uygun isiö vermeli. Hz. Peygamber (SAV) kıyamet günü isimlerinizle çağrılacaksınız buyuruyor. Güzel isim koyun buyuruyor. Peygamberlerin isimleri evlatlarımıza verilebilir. Ancak Yüce Allah'ın isimleri başlarına ancak "kul anlamına gelen (abd)" kelimesi konularak kullanılabilir. Yani Allah'ın kulu Abdullah, Abdurrezzak, Abdulhadi, Abdulgafur, Abdussamed, Abdulhalık gibi esmanın başına kul-abd konularak kullanılabilir.