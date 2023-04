Ramazan ayını unutmayalım

Ramazan bitince amel defterimizi katlayıp da gelecek Ramazan'a kadar ibadetlerinize ara vermeyelim.

AMEL defterinizi Ramazan'da iyiliklerle doldurdunuz. Oruç tuttunuz, namaz kıldınız, gülümsediniz, komşunuza ikramda bulundunuz, fitrenizi çıkardınız, daha sevecen ve affedici oldunuz, sizi kıranı kırmadınız, kem gözle bakmadınız, özetle Ramazan şuuruna uygun ibadetler yaptınız.

Peki, bundan sonra ne yapacaksınız?

Kendinize yeni dönemde – önümüzdeki Ramazan'a kadar – bir yol haritası çizdiniz mi? Namazla, diğer ibadetlerle aranız nasıl olacak?

İnşallah Ramazan bitince amel defterinizi katlayıp da gelecek Ramazan'a kadar ibadetlerinize ara vermezsiniz. Sizin için duam bu.



YARIN RAMAZAN BAYRAMI

Yarın ibadetlerinizi yapabilmenin bayramını kutlayacaksınız.

Gülümseyeceksiniz. İnsanlarla selamlaşacaksınız. Fakiri hatırlayacaksınız.

Baba ve annelerinizi ziyaret edip dualarını alacaksınız. Vefat etmişlerse belki mezarlarını ziyarete gidersiniz. Gitmelisiniz de. Çünkü onlar orada sizi bekleyecekler.

Hayattayken bekledikleri gibi.

Çocuğunuzun elinden tutup sabahın erken saatlerinde camiye gideceksiniz. Orada hocamızın güzel vaazını dinleyeceksiniz.

Yolda gördüğünüz herkese selam vereceksiniz. Çünkü Peygamberimiz (sav) 'selamı yayın' buyuruyor. Tanıdığımıza zaten selam veriyoruz. Önemli olan tanımadığımıza selam vermektir. Onların gönlünü kazanmaktır.



YÜCE ALLAH'A AHDINIZI DIRI TUTUN

Şöyle veya böyle, Ramazan bitti. Ama güzel alışkanlıklar edindik. Hayır ve hasenatımızı çoğalttık. Duygulandık. Yer yer gülümsedik. Şimdi yeni bir koşuşturma başlayacak. Dünya'nın hengâmesine kapılacağız, koşacağız. Koşturacağız. Ama ne olursa olsun Yüce Allah'a verdiğimiz söze sadık kalalım. "Seni Rab kabul ettik. Sen bizim Rabbimiz'sin." sözüne ve ahdine sadık kalalım. Rabbim ramazan boyunca yaptığınız bütün dualarınızı kabul etsin. Ramazan bayramınızı tebrik ederim. Allah yar ve yardımcımız olsun.



MUTLULUK ÖNERİLERİ

Allah'ı sevin, peygamberi sevin, Kur'an'ı sevin. Tarihinizle gurur duyun. Bir bayrağımız olduğu için sevinin. Çocuklarınıza merhamet edin. Onları peygamberin sevdiği gibi sevin. Açık aramak ve ayak kaydırmak yerine bağışlayıcı ve koruyucu olun. Unutmayın sizi seven Allah'ın ve güzel varlıkların yanına gidebilmeniz için bu dünyada da o güzellikleri hak etmeniz gerekiyor. Bunları göz önüne aldığınızda hayat daha güzel olacaktır. İslam dini ile kucaklaşın; Ramazan ayı dışında da...



TÖVBENDE SAMİMİSİN

İNSANOĞLU günah işleyebilir.

Belki işlememelidir.

Uyarılı olmalıdır.

Ama kötülüğe meyl eden nefis vardır ve nefsi kişiyi tuzağa düşürebilir. Böyle bir durumda, günahtan tövbe geciktirilmemelidir ve tövbe içten olmalıdır.

Günahtan tövbe eden şunlara dikkat etmelidir:

1- İşlediği günahı tamamen terk etmelidir.

2- İşlediği günahı dile getirmeyecek, konuşmayacak.

Başkalarına anlatmayacak.

3- Kendisini günaha iten ortamlardan uzaklaşacak.

4- İşlediği günaha benzer günahlardan da uzak kalacak.

5- Günahları konuşanları dinlemekten uzak kalacak kulağıyla da günah dinlemeyecek.

6- Yüreğinden günahı silecek ve asla düşünmeyecek içinden böyle bir niyet geçirmeyecek.

7- Tövbesinde samimi olup olmadığını tartacak.

8- Tövbesinin yaşantısına yansıyıp yansımadığına bakacak.

9- Kalbinin, niyetinin, ihlasının düzgün olup olmadığına bakacak.

10- Tövbe edecek ama tövbeye de aldanmayacak. Sürekli tövbesine devam edecek.

Kuranı Kerim övünmeyi, kendini öne çıkarmayı, takva sahibi olduğunu seslendirmeyi doğru bulmaz. Bu nedenle de şöyle buyurur: "Öyleyse kendinizi temize çıkarmayın. O sakınanı, çok iyi bilir."(Necm, 32)



BİR HADİS

Allahım! Yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlâkımı da güzelleştir.

(İbn Hanbel,el- Müsned, I, 403)



BİR SÜNNET

Cenaze evine yemek göndermek. Cenaze evinin o sıkıntı esnasında yemekle meşgul olması son derece zordur.



BİR SÜNNET

Şevval ayında altı gün oruç tutmak Kim Ramazan orucunu tutar arkasından Şevval ayında altı gün oruç tutarsa bütün seneyi oruçlu geçirmiş sayılır.



BİR ESMA

El-Gafur: Affı ve mağfireti bol.



BİR AYET

Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler ona döndürülür. Öyle ise ona kulluk et ve ona tevekkül et. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. (Hûd, 11/123)



BİR DUA

Uhud Savaşı Sonrası Peygamberimiz (s.a.v.)'in Duâsı: Allah'ım! Hamdın tamamı sana aittir.

Senin ihsanına kimse karşı çıkamaz. Senin tuttuğunu da kimse alamaz. Sapıttığını kimse hidayete erdiremez.

Hidayete erdirdiğini de kimse sapıtamaz. Verdiğini kimse engelleyemez ve engellediğini de kimse veremez. Uzaklaştırdığını da kimse yaklaştıramaz.

Allah'ım bize bereket, rahmet, fazl ve rızkını ihsan eyle...

Allah'ım! Değişmeyen ve zeval bulmayan nimetini istiyorum.

Allah'ım! Yokluk gününde yardımını, korku gününde emniyetini istiyorum.

Allah'ım! Bize verdiğin ve vermediğin şeylerin şerrinden sana sığınırım.

Allah'ım! Bizleri Müslüman olarak öldür ve Müslüman olarak dirilt.

Bizi aldatılmadan ve zelil olmadan salihler zümresine ilhak eyle.

Allah'ım!

Peygamberleri'ni yalanlayıp senin yolundan insanları alıkoyanları da helak et. Azabını ve cezanı onların üzerine indir.

Allah'ım! Kendilerine kitap verilen kâfirleri helak et.

SORU-CEVAP

Cennete girersem eşime katlanmak zorunda mıyım?

Öncelikle eşinizle aranızda sevgi ve anlayışın hâkim olmasını dileyelim. Sorunuzun cevabına gelince; Kişi cennette istemediği hiçbir şeyle muhatap olmayacaktır. Arzuları gerçekleşecektir..



Evimde kedi besliyorum. Kedi uğursuzluk getirir diyorlar, doğru mu?

Herhangi bir hayvanı beslemek uğursuzluk getirmez. Esasen dinde uğursuzluk kavramı hoş görülmez. İnsanlar kendi hatalarını uğursuzlukla izah ederler çoğu kez. Kedi beslemek ise güzel bir harekettir. Peygamberimiz kediyi çok sever. Büyük sahabesi Abdurrahman bin Sahr'a (RA), Ebu Hureyre yani kediciğin babası ismini vererek hayvan sevgisini canlandırmıştır.



İbadetler cennete girmek için mi yapılmalıdır?

Mü'min, ibadeti Allah istediği için yerine getirir. Müslüman elbette cenneti ister ve elbette de cehennemden korkar. Ama ibadetini cehennem korkusu veya cennet arzusuyla yerine getirirse ibadetin ruhunu anlamamış olur. Hz. Ali, cennet veya cehennem niyetiyle ibadet edenleri paralı kölelere benzetir. Allah rızası ve sevgisi, ibadetin gayesi olmalıdır.