Nihat Hatipoğlu ile soru cevap

Baba kızını sevmediği biriyle evlendirirse günahkar olur mu?

CEVAP: Baba evladının sevmediği biriyle evlendirmesin. Zira birbirlerine ısınmadan, sevmeden, ortak noktalar bulmadan evlenen iki kişinin mutlu bir yuva kuramayacağı ortadadır. İnsanlar mutsuz ve tedirgin olmak için değil, bilakis mutlu ve mesut olmak için yuva kurarlar. Kızını veya oğlunu herhangi birine zorla veren veya evlendiren baba veya anne Allah katında zalim olmuş olurlar. Baba veya anneye düşen şey; evlatlarını mutlu edecek bir adım atmalarıdır. Elbette çocuklarına birilerini tavsiye edebilirler. Ama zorla evlendiremezler. Hz. Peygamber Efendimiz kızların zorla evlendirilmelerine karşı gelmiştir.



SORU: Kaza ile köpek ezdim. Günahım nedir?

CEVAP: Araba sürerken kurallara uygun hareket etmenize rağmen aniden önünüze çıkan bir hayvanı ezmişseniz, kast ve ihmal olmadıkça sorumlu olmazsınız. Neticede adı üstünde bu bir kazadır. Ve hayvanlar bazen aniden refleks gösterirler. Siz arabayı sürerıen çaresiz kalırsınız. Böyle bir olay meydana gelmişse, yine de tevbe ediniz. Ve gönülden fakire bir sadaka verin. Böylece vicdanen daha rahat olursunuz.



SORU: Kaza ile köpek ezdim. Günaha düştüm mü?

CEVAP: Trafik kurallarına ve hız sınırlarına uymanıza rağmen aniden karşınıza çıkan ve fren yapmanıza, çarpmamaya çalışmanıza rağmen ezmek zorunda kaldığınız bir hayvandan manen sorunlu olmazsınız. Ancak bir mal telefi olmuşsa bu hususta hukuki olarak cezai sürece tabi olursunuz.