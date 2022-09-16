Nazar var mı, göz değmesi olabilir mi?

CEVAP: Hz. Peygamber'in şöyle bir hadisi vardır: "Kaderi geçecek aşacak- bir şey olsaydı göz değmesi olurdu." Göz değmesinin var olduğunu hadisler ifade ediyor. Başka bir hadiste: "Göz haktır" buyuruyor. (Buhari, tıbb, 35) Peygamberin nazara karşı okumamızı tavsiye ettiği dualar vardır. Ancak herkesin bildiği Felak, Nas ve İhlas sureleri ile Ayet-ül Kürsi okunabilir. Bazı bakışların insanlar üzerinde bir tesir meydana getirdiği artık bilinen bir gerçektir.



SORU: Hangi işe girişsem başarılı olamıyorum. Kısmetim kapalı olabilir mi?

CEVAP: Başarılı olmak için bütün gücünüzle çalışmalısınız. Her türlü tedbiri almalısınız. Herhangi bir işe girişeceğinizde bilirkişilere danışmanız gerekir. Neticede rızkı takdir eden Yüce Allah'tır. Onun için kısmetim kapalı düşüncesinden uzaklaşmanız gerekir.

SORU: Guslederken parmağımdan akan kan durmadı. Guslüm geçersiz mi?

CEVAP: Guslederken vücudumuzun herhangi bir bölgesinden kanın akması gusle engel değildir. Ancak kan kesildikten sonra namaz için ayrıca abdest almanız gerekir.



SORU: Reenkarnasyona inanmak doğru mudur?

CEVAP: Reenkarnasyon, yani insan öldükten sonra ruhunun başka bir bedende yeniden dünyaya gelmesi fikri eski Hint ve İran felsefesinde yer alırdı. Böyle inanılırdı. Bazı insanlarımız Bakara suresinin 28. ayetini yanlış tefsir ederek bu inancın olabileceğini savunuyorlar. Bu doğru değildir. Böyle bir inanç Kuran-ı Kerim ve hadislere ve de akla aykırıdır. İnsanın yaradılış amacı yüce Allah'ı bilmek, iyi ve kâmil bir imana varıp ahrette mükâfat görmektir. Bunun diğer karşılığı da cezadır. Ama bunlar yeniden dünyada bedenlenerek değil, ahrette olacaktır.



SORU: Hanefiyim. Bir husuta Şafii içtihadına göre hareket edebilir miyim?

CEVAP: Kişinin kendi inandığı ekolün içtihadına göre hareket etmesi uygun olandır. Ama ciddi bir zaruret durumunda içtihatları bilen bir dinbilimcisinin, âlimin içtihadına göre, diğer bir ekole, mezhebe göre hareket edebilirsiniz.