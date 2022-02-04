Adaklar nasıl gerçekleştirilir?

CEVAP: Adaklar sadece gönülden geçmekle gerçekleşmez. Âlimlerin çoğuna göre, adak ancak dille söylenince borca dönüşür.

Adanan şeyi yerine getirmek gerekir.

SORU: Gayri Müslim yaşlı bir insan Müslüman olunca mutlaka sünnet olmalı mı?

CEVAP: Bilindiği gibi dinimizde sünnet, Hz. peygamberin ve daha önceleri Hz. İbrahim'in sünnetidir. Sünnet olmak dinin olmazsa olmaz bir şartı değildir. Yeni Müslüman olan biri mutlaka sünnet olmak zorunda değildir.



SORU: Bir günahı işlerken ölen kişi dinden çıkar mı?

CEVAP: Böyle bir kişinin ölmeden önceki haline bakarız. Eğer normal yaşantısında Allah'a, peygamberine, kitabına kısacası İslam'a düşman olan, inkarcı bir kişi idiyse ve bütün hatalardan da tevbe etmemişse onun İslam dininden çıkmış halde ölmüş ihtimali vardır. Elbette doğrusunu Allah bilir.



SORU: Ceset üzerinde kadavra çalışması caiz mi?

CEVAP: İnsanların sağlığıyla ilgili konularda ilim yapmak, bilimsel faaliyetlerde bulunmak farz-ı kifayedir. Yani gerekli bir ibadettir. Bu gereklilik bilimin bütün kategorilerinde aynıdır. Tıp, astronomi, mühendislik, ekonomi, askerlik ve diğer bütün alanlarda bir kesimin bu konularla ilgilenmesi dinin bir gereğidir.



SORU: Bir kadın birer hafta aralıkla yeniden regl olabilir mi?

CEVAP: Bir kadının regl halinin bitiminden sonra yeniden regl olması için aradan 15 günlük bir sürenin geçmesi lazım. Bu 15 günlük süreye temizlik süresi denir. Bu süreçte ibadetlerini yerine getirmelidir.