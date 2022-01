Çocuklara nasıl isim seçelim?

CEVAP: Dinimiz çocuklarımıza güzel ve anlamlı isim seçmemizi öğütlemiştir.

Nefret, kin ve düşmanlık körükleyen, anlamsız veya kötü anlamlı isimler verilmez. Müslüman olmayan kişilerin isimlerini evlatlarımıza vermek hoş değildir.

Muhammed, Abdullah, Mahmut, Abdurrahman, Abdüsselam gibi Allah'ın kulluğuna işaret eden isimler tavsiye edilmiştir.

Peygamberlerin adıyla çocuklarınızı isimlendirin demiştir Peygamberimiz.

Yusuf, Musa, Yahya, Mustafa, Salih, Nuh, Yunus, İbrahim, İsmail güzel isimlerdir. Bizim coğrafyamızda; Enis, Enes, Malik, Fatih, Ömer, Ali, Hasan, Hüseyin, Osman, Ebubekir, Yunus gibi isimler kullanılıyor.

Son derece güzel isimlerdir.



SORU: Kocası ölen bir kadın hemen evlenebilir mi?

CEVAP: Kur'an-ı Kerim bu hususta şöyle buyuruyor: "Sizden (erkeklerden) ölenlerin geride bıraktıkları eşleri başkasıyla evlenmeden önce dört ay on gün beklerler…" (Bakara/234) Bu ayette de belli olduğu gibi, eşi vefat eden bir kadın dört ay on gün iddet bekler. Sonra da arzu ederse başka bir kişiyle nikah kıyabilir. Bunda bir sakınca yoktur.



SORU: Hamile bir kadının iddeti ne kadardır?

CEVAP: Kocası ölen bir kadın hamile ise, onun iddeti (yeni bir kişi ile nikah kıyabilmek için yapması gereken bekleyişi) çocuğunu doğuruncaya kadardır.

Bu süre 5-6 ay da olabilir, 15 gün de olabilir. Kadın çocuk doğurunca evliliğine bir engel kalmaz.

Nitekim Eslemiyye adında bir kadın Efendimiz döneminde kocasının ölümünden 15 gün sonra doğum yaptı.

Peygamberimize sorunca: "Doğum yaptığına göre yeni bir evliliğine engel kalmadı" buyurmuştur.

Bu kişinin (doğursa bile )dört ay on gün iddeti beklemesi gerekir diyen Fakihler de mevcuttur. Ancak önceki görüş daha çok tercih edilir. İddet hem ölüm sonrası oluşan belirsizliğin giderilmesi, hem psikolojik ortamın rahatlaması ve hem de üzüntülü ortamın giderilmesi için önemlidir.