Gözdeki lens abdest ve gusle engel mi?

CEVAP: Hem gusül ve hem de abdestte gözün içini yıkamak farz değildir. Bu nedenle de gözdeki lens abdeste de gusle de engel değildir.

Gözün iç tarafını yıkamak hem çok zor ve meşakkatli bir iştir ve hem de göze zarar verme ihtimali vardır.

SORU: Vücudumda katı bir madde vardı. Bu haldeyken gusül aldım. Yani o katı maddeyi kazımadım. Guslüm geçerli mi?

CEVAP: Gusülde bütün vücudun kuru yer kalmayacak şekilde yıkanması farzdır. Gusül abdestinde vücutta yıkanması gereken herhangi bir yer kuru kalırsa gusül olmayacağı gibi abdestte olmaz. Gusül abdesti geçerli olmadan abdestte geçerli olmaz. Onun için gusül abdesti almadan vücudunuzun herhangi bir yerinde var olan ve suyun vücuda ulaşmasına engel olan katı maddenin kazınması gereklidir. Abdestte yıkanması gereken organlardan birinde suyun o organa ulaşmasına engel olan katı cisim kazınmadıkça abdest geçerli olmaz. Bunun istisnası elbette vardır. Mesleği itibariyle (boyacı gibi) tırnak aralarında veya derisinin herhangi bir yerinde katı boya olup da kazınamıyorsa bu kişinin gusül ve abdesti bu haldeyken caiz olur.

SORU: Su bulamayan, teyemmüm edecek toprak da bulamayan veya bulunduğu yerde bu imkana kavuşamayan namazı kılmalı mı?

CEVAP: Kolu, ayağı sağlam olup da su veya teyemmüm imkanı bulamayan kişi kılamadığı namazları sonradan kaza etmelidir. Ağır hasta için de durum aynıdır. O durumda, yardım edeni olmadığından abdest alamamışsa namazı erteler. Sonra kaza eder. İmam Ebu Yusuf'a göre ise; abdest alamazsa bile vaktin (namazın) hürmetinden dolayı namaz kılanların hareketlerini yapar. Sonra kaza eder.

SORU: Evde abdest alıp dışarı başım açık çıkıyorum. Vakit gelince de başımı örtüp Mescitte namaz kılıyorum. Olur mu?

CEVAP: Müslüman hanımlar için tesettür kurallarına uymak, örtünmek farzdır. (Nur/31; Azhab/ 33, 53-55, 59) Ancak bu kurala uymayan mesela; evde abdest alıp dışarıda saçını açıp işyerine veya başka bir yere giden kadının saçını açmasıyla abdesti bozulmaz. Böyle bir hanım bir mescide gider ve başını örterek evde aldığı abdeste bağlı kılarak namazını kılabilir.

SORU: Bazı insanların taşıdıkları idrar torbası namaza engel mi?

CEVAP: Bu durumda olan kişi imkan bulursa her namaz vakti idrar torbasını boşaltır. Ama buna imkanı yoksa idrar torbası yanındayken namazı kılar.

Artık o torba –özründen dolayı- vücudunun bir parçası gibi düşünülür.