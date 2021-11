Kolumdan ameliyat oldum. Sargılarım var. Nasıl abdest almalıyım?

CEVAP: Kollar abdest sırasında yıkanması gereken yerlerdendir. Abdestte yıkanması gereken yerlerde (yüz, kollar, ayaklar) bir yara veya sargı varsa, buraya su temas etmemeli ise, el su ile ıslatılıp sargının üzerinden geçirilir. Mesh edilir. Bu işlem ile, yani kısmi yıkama –veya ıslatma- ile teyemmümü birlikte yapmak gerekir diyen alimlerde vardır. Yıkanması gereken bütün organlar yara içinde ise bu durumda su kullanılmaz, teyemmüm ile yetinilir.

SORU: Dileğim olsun diye nasıl namaz kılmalıyım?

CEVAP: Ayeti Kerime'de sabır ve namazla Allah'tan yardım dilenilmesi emredilmiştir. Hz.

Peygamber'in sıkıntılı anlarda namaza yöneldiğini biliyoruz.

Siz de kıldığınız her namazın sonunda ellerinizi Yüce Allah'a açarak ihtiyacınızı dua ile iletebilirsiniz. Ancak dünya veya ahiret ile ilgili bir talebi olan kişi güzelce abdest alır ve uyumadan önce, yatsıdan sonra 2 veya 4 veya daha çok rekâtlı namaz kılabilir. Kişi bu namazların her 4 rekâtında (veya 2 rekâtında) selam verir.

Bu nafile namazın her rekâtında Fatiha'dan sonra birinci rekâtta Ayet 'el Kürsi, diğer rekâtta da İhlas, Felak ve Nas surelerini okur. Bu namazı bitirdikten sonra dileğini dua ile Allah'a arz eder. Yalvarır. Tövbesini ikrar eder. Ve sonra da istediğini ister. Bu şekilde kıldığı namaza hacet–ihtiyaç bildirme- namazı da denir.

SORU: Kaza namazım çok. Sünnet yerine kaza kılabilir miyim?

CEVAP: Vaktinde kılamadığımız herhangi farz veya vacip namazın kazasını kılmanız gerekir. Hz.

Peygamber (SAV) döneminde unutkanlık veya uykuda kalma gibi hallerde kılınamayan farz namazların kazasını kılmalarını Hz.

Peygamber Sahabeye emretmiştir. Bilinerek kılınmayan ve kazaya kalmış namazların kaza olarak kılınması gereği de bu emre kıyas edilmiştir. Onun için kaçırdığımız her kaza ve vacip namazların kazasını kılmalısınız. Farz namazları vaktinde kılarken İmkânınız varsa hem sünneti ve hem de kazaları kılın. Vakit namazların esnasında kılınan revatib (düzenli) sünnetleri terk etmek doğru değildir. Ancak diğer nafilelere kazayı tercih ediniz.