52 yaşındayım. Üç ay önce prostat ameliyatı oldum. "İlişki gücün azalır" dediler. Korkumdan eşime yaklaşamadım. Başarısız olursam ne yaparım bilemiyorum. Aşk hayatım zarar görür mü?

SABREDEN derviş, muradına ermiş. Anlaşılan dikişlerin alındı. Ameliyat sonrası ilk üç ay cinsel ilişkide bulunmayın.

Yoksa ağrı ve kanlı meni gelebilir. Ayrıca dik oturma, ağır egzersiz ve yük taşımaktan da kaçın. Bisiklet, motosiklet ve binek hayvanlarına (at,eşek vs.) binme. Cinsel ilişki başarısızlığı açısından korkma. Günlük hayatına uygun davran. Eşinle birlikteyken yeni ortaya çıkan değişiklikleri doktoruna ilet.



ÇOCUĞUMUZ OLMUYOR

Hocam altı aydır evliyiz. Hala çocuğumuz olmadı. İlişkide birleşme şekli gebeliği etkiler mi?

EĞER anne yaşı 35'i geçmediyse hemen paniklemeyin.

Öncelikle olabildikçe en doğru günlerde ilişkiye girmeye çalışın. Adetin birinci gününden itibaren sayın.

9. ve 15. günler ile arasında gün aşırı ilişkiye girmeniz gebelik şansını arttırabilir.

Bazı ilişki pozisyonlarının da gebelik şansını arttırma açısından daha avantajlı olduğu söylenebilir. Erkeğin üstte olduğu, kadın ve erkeğin yana doğru dönük olduğu pozisyonlar gebelik açısından daha avantajlıdır. Hatta erkeğin üstte olduğu durumda kadının kalçaları altına bir yastık yerleştirilir.



MUCİZELER BEKLEME

71 yaşındayım. Haliyle yaştan dolayı aşk hayatında eskisi gibi başarılı olamıyorum. Arkadaşlar keçiboynuzu yemiş. Oldukça da mutlu olmuşlar! Benim yaşımdakilere de etkisi olur mu?

KEÇİBOYNUZU oldukça faydalı bir gıdadır. Ama cinsel konularda tek bir gıdayı tüketerek mucizeler yaşayamazsınız.

'Ya olmazsa' kaygısı bile mutsuzluk sebebi olabilir. Az az sık sık beslenin.

Dinlenmiş olmanız mutluluğunuzu arttırabilir. Şikayet uzun sürüyorsa mutlaka doktor başvurusu yapın.



HANIM UTANIYOR

10 gün önce evlendik. Hanım elini bile tutturmuyor. Utanıyormuş. "Ben senin kocanın" dedim, küstü. Bizimkiler çocuk geliyor mu? diyor. Bunaldım ya.

HIZLI bunalmışsın. Eşinin halini olgunlukla karşılamalısın.

Acele etme. Eşinle konuş, dinle, anla. Paylaş.

Belki her şeyi senden öğrenecek.

Gönlünü al. Barış.

Küslük olmaz. Sen de sıkılma.

Evlilik size özel bir alan. Sizinkilerin merakı gereksiz bir sosyal hassasiyet.

Çocuk yapabileceğini ispatlamak için evlenilmiyor ki. Her sese kulak verirsen çabuk bunalırsın.



ANDROPOZ KORKUSU

55 yaşındayım. İki aydır eşimle ilişki sırasında sertleşme sıkıntım başladı. Ama ne yaptıysam tık yok. Andropoz oldun deyip gülüyorlar.

Bu yaşta erkeklik biter mi?

PANİK yok. Kontrol var.

Bu yaşta andropoz beklenmez.

Ancak hormonlarına baktırmalısın. 50 yaşın üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin yaklaşık üçte birinde hipogonadizm yani testosteron hormon eksikliği vardır. Tiroit yetmezliğinde, prolaktin hormon fazlalığında, tiroit hormon fazlalığında impotans yani sertleşememe oluşabilir.

Şeker hastaları da bu sıkıntıyla sık karşılaşır. FSH, LH, testosteron, prolaktin ve şeker testi yaptır.