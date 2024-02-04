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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

4 Şubat 2024, Pazar

Eşine güven

3 yıllık evliyim. Bazen eşimle birlikte olmayı istesem de kadın olduğum için utanıp belli edemiyorum. Yanlış anlar diye korkuyorum. Bu normal mi?
ÖNCE eşine güven.
Bazen konuşmak yerine dokunmak yeterli olur.
Cinsel ilişki ve bunun hatırlatılması, belirtilmesi için birbirinize dokunmanız, koklamanız yetebilir.
Eşin de olduğundan daha çekingen davranıyorsa daha da çözümsüz bir ortam olur.
Eşlerin birbiriyle cinsel ilişkiye girme isteği kadar doğal çok az şey vardır.
Cinsel hayatın heyecanlı tutulması karşılıklı kabul gören farklılıklarla mümkün olur. Sağlıklı cinsel hayata sahip aileler, günlük iş ve sorumluluklarında daha başarılı olurlar. Kaygı yok güven var.

ÖNCE KONUŞUN
5 ay önce evlendim. Erken boşalma sorunum var. Boşaldıktan sonra da çok acı çekiyorum. Canım yanıyor. Bu neden olabilir?
BOŞALMA sonrası meydana gelen acı şikâyeti üretrit, testis hastalıkları, fıtık, prostat hastalıklarında görülebilir.
Yani üroloji uzman muayenesi olman gerekir.
Erken boşalma açısından da sıkıntılar değerlendirilir.
Erken boşalma şikayetinin en sık nedeni psikolojik durumlardır. Gerilim, korku, kaygı, aşırı heyecan, aşırı duygusallık, cinsel ilişkiye girilen ortama ait güvensiz şartlar, eşlerin birbirine karşı olan tutumları erken boşalmaya neden olabilir. Farklılıklar ve yanlışlıklar varsa düzenle.

AŞKI ETKİLEMEZ
4 ay önce kolesterolümün yüksek olduğunu öğrendim. 3 aydır da bir türlü sertleşemiyorum. Kolesterolle bir ilgisi var mı?
HAYIR. Kolesterol yüksekliği direk ereksiyon sorunu yapmaz. Ancak çok yüksek kolesterol veya trigliserid yüksekliği uzun yıllar damar sertliğine neden olursa penis damarlarınıda tıkamış olabilir. Kalbi besleyen damarlarda, penis damarıda yaklaşık aynı genişlikte damarlardır.
Ereksiyon sorunu çoğunlukla stres, sıkıntı gibi psikolojik nedenlerle ortaya çıkar. İç hastalıkları uzmanına görün. Bedensel bir sıkıntı yoksa üroloji uzmanı devreye girebilir.

AŞIRISI ZARAR
22 yaşındayım. Utansam da sormam lazım. Askerliğimi yaptım. 2 aydır yeni işime başladım. Bir sıkıntım yok ama aklıma hep cinsellik geliyor. Bu bir hastalık mı?
YAŞIN gereği bu doğal.
Cinsel ilişkinin temelinde üreme dürtüsü yatar.
Askerliği de bitirdiğine göre herkes sana, "Evlen artık" diyordur.
Bence de büyüklerini dinle. Her şeyin aşırısı zarardır. Aşırı olarak kendi kendini tatmin etmek, ruhsal hastalıklarda da rastlanan bir durumdur.
Umarım seninki böyle değildir. Bir kez psikoloğa başvur.

SADECE HASSASSIN
Hocam ben üniversite öğrencisiyim. Sevdiğim kızın elini ilk kez tuttum ve çok heyecanladım. Terledim. Hasta mıyım?
HASTA mısın bilmiyorum. Ama hassassın. Kaygı, korku, utanma, mahcubiyet bir arada bu gibi durumlara neden olabilir.
Karşı cinse karşı duygusal olumlu hisler beslemek kadar cinsel olarak o cinsten etkilenmek de doğal. Ama yine de bir doktor ile görüşmeni tavsiye ederim.

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