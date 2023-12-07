1.5 yıllık evliyiz. Cinsel hayatımız iyi. Ama çocuğumuz olmadı. Doktor eşime de bana da 'İçiyorsanız sigarayı bırakın' dedi. Günde 3 paket sigara içip çocuğu olan arkadaşım var. Buna ne diyeceksiniz?

BAŞKASIYLA hiçbir konuyu kıyaslama. Ayrıca hiçbir hastalığı, tıbben olumsuz hali olmayan çiftlerin bile çocuk sahibi olmama ihtimalleri vardır. Sigara içen kadınlarda çocuk sahibi olamama oranı, içmeyenlere göre 10 kat daha fazladır.



DURUMU CİDDİYE ALIN

Kan tahlili yaptırdım. Kansızlık çıktı. Ateş basması da var. Ne yapayım?

GEÇMİŞ olsun. Sonuçlara göre hafif-orta düzeyde kansızlık gözüküyor.

Ancak bazı ek testler yaptırabilirseniz uygun olabilir.

Demir, demir bağlama kapasitesi, ferritin, TSH, B12 vitamin düzeyi, folik asit düzeyi ve gaita da gizli kan testi yaptırıp tekrar bizleri bilgilendirin. Kansızlık araştırmasında basur kanaması, burun kanaması, adet düzeni ile ilgili bilgiler de önemlidir.

DİYABETE OZON TEDAVİSİ

2 yıldır şeker hastasıyım. Arkadaşım da şeker hastası. Ozon tedavisi iyi gelmiş. Ben de yaptırabilir miyim?

OZON tedavisi uzun yıllardır şeker hastalığında diğer tedavilerle kombine olarak kullanılmaktadır.

Ozon bakteri, virüs ve mantarlara karşı koruyucudur.

Bağışıklık sisteminin yanında tüm doku ve organların çalışmasını olumlu etkiler. Şeker hastalığına bağlı yaraların tedavisinde de başarılıdır.

Tedavi ve diyet uygulamaları, olumlu sonuçlar verir.



AİLEDEN MİRAS

Babama bir ay önce prostat kanseri tanısı kondu. Doktor "Size de bakalım" dedi. "Hazır değilim" dedim. Sadece kanla baksak yetmez mi? Diğer muayeneyi istemiyorum.

YETMEZ. Tabi ki PSA testi gerekir. Testi normal çıkan kanser tipleri var.

Ayrıca PSA kanser dışı iltihap gibi hastalıklarda da yükselebilir. Yaşa özgü PSA normal de olsa parmakla prostat muayenesi (PRM) tüm hastalar için çok önemlidir. Gerekirse filmler çekilir.