İstek azalır

Eşim ilişkimizde eskisi gibi sertleşemiyor. Prostat olmasın dedik. Ürolojiye gitti. Erken Andropoz olabilirsin demiş. Andropoz kaç yaşında başlar?

İleri yaş erkeklerdeki "Testesteron" yani erkeklik hormonundaki düşüşe Andropoz denir. Genellikle erkeklerde yaşa bağlı olarak Andropoz gözlenir.

Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkek cinsel fonksiyonları etkilenir. Hemen panik yapmayın. Doktor 'olabilir' demiş.

Önce kan tahlilleri çıksın. Andropozda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur, yaşam sevincinde azalma görülür, güç ve dayanıklılık azalır, boy kısalmaya başlar, üzgün ve sıkıntılı ruh hali artar, spor yetenekleri azalır, iş temposu azalabilir.



BALIKLA SAĞLIKLI GEBELİK

İlk gebeliğim. 4 haftalık gebeyim. Modacıyım. İnternetten sağlıklı gebelik için yazı okumaktan yoruldum. Özellikle bağışıklığımı nasıl güçlendiririm?

Pırasa, karnabahar, brokoli, lahana, soğan ve sarımsak tüketimini eksik etme. Kırmızı ve yeşil biber, maydanoz C vitamininden zengindir. Besinsel destek olarak somon, yumurta ve sütü tüket. Çinko içeren balık, et, tahıllar, ceviz ve badem enfeksiyonlardan korunmada güçlü desteklerdir.



PASTIRMA TERLETİR

25 yaşındayım. Yeni askerden geldim. Terim yoğun kokuyor. Yiyecekle ilgisi olabilir mi?

Bazı gıdalar ter kokusunu farklılaştırabilir. Brokoli, lahana, karnabahar ve diğer turpgiller bu tip besinlerdendir. Kırmızı et, çemen otu ve bunun sonucu olarak pastırma da ter kokunuzu etkileyebilir. Sarımsak, soğan da çok ve yoğun tüketilirse etrafınızın keyfini kaçırabilir.