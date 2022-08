İsteğim bitmiyor

24 yaşındayım. 4 yıl önce evlendim. Sürekli ilişkiye girmek istiyorum. Eşim bu durumdan rahatsız. Kime derdimi anlatsam bilemedim.

TESPİTLERİN önemli.

Hemen iç hastalıkları uzmanına gitmelisin. TSH, açlık tokluk glikoz, haemogram, testosteron testlerini önerdiğimi söylüyorsun. Ayrıca nöroloji uzmanına da git. Muayene ol. Özellikle hormonal hastalıklarda ve beyin tümörlerinde ani cinsel ilişki isteği olabilir. Konuyu eşinle paylaş. Yoksa senin kişilik yapısı olarak kendi isteğinle bu durumda olduğunu düşünebilir.



İLİŞKİDE AĞRI SORUNU

İki yıldır evliyiz. Eşimin ilişkiye başlarken ağrısı oluyor. Ben de erken boşalıyorum. Ne yapacağız?

ÖNCE kadın doğum uzmanına gidin. Onun şikayetinin nedenini bulup tedavisini yapın. Sonrasında da erken boşalma oluyorsa senin de muayene olman gerekir.

Bu utanılacak bir durum değil.

Psikiyatrist, üroloji uzmanı desteği gerekebilir. Ailenin ve toplumun cinselliğe bakış tarzı, eşler arası uyumsuzluk, aşırı alkol ve ilaç kullanımı erken boşalmanın diğer nedenleridir. Birbirinize destek olarak sorunlarınızı çözün.



YAŞIM 60 AMA...

Yaşım 60. 3 aydır sertleşme sorunum var. Arkadaşlarım andropoz olduğumu söyleyip gülüyor. Bana bir çare.

PANİK yok, kontrol var.

Bu yaşta andropoz beklenmez.

Ancak mutlaka hormonlarına baktırmalısın. 50 yaşın üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin yaklaşık üçte birinde testosteron hormon eksikliği vardır. Şeker hastaları da genellikle bu sıkıntıyla karşılaşır. FSH, LH, testosteron, prolaktin ve şeker yükleme testi yaptır. Sonuçlarına göre değerlendirme yapalım.



HER SESE KULAK VERME

10 gün önce evlendik. Hanım elini bile tutturmuyor. Utanıyormuş. Bunaldım ya! Ne yapmalıyım?

HIZLI bunalmışsın. Eşinin halini olgunlukla karşılamalısın. Acele etme. Eşinle konuş, dinle, anla.

Belki her şeyi senden öğrenecek.

Sen de sıkılma. Evlilik size özel bir alan. Sizinkilerin merakı gereksiz bir sosyal hassasiyet. Çocuk yapabileceğini ispatlamak için evlenilmiyor ki. Her sese kulak verirsen çabuk bunalırsın.



BAHARATLILARA DİKKAT

Bilgisayarcıyım. İşim stresli. 11 aydır hastayım.Bağırsağımda iltihap çıktı. Haplar pek geçirmiyor. "Ülserli Kolit" dediler. Neden olur?

YEDİKLERİNE bedeninin verdiği tepkileri takip et. Bu şekilde "Sana özel sakınma listesi" oluşturabiliriz. Örneğin baharatlı ve acılı yiyeceklerin hastalığın belirtilerini artırabileceği bilindiğinden bu tür gıdaların tüketilmemesi tavsiye edilir.

Bakteriyel veya viral besin zehirlenmeleri hastalığı aktive edebileceğinden ülseratif kolitli hastaların gıda tüketiminde temizlik kurallarına dikkat etmeleri gerekir.

Ozon tedavisi ve manyetik alan tedavisinden de faydalan