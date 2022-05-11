26 yaşındayım. Teyzemde meme hastalığı var. Sağ mememde 3 haftadır hafif bir ağrı ve kızarıklık var. Ben de kanser olabilir mi?
ÖZELLIKLE meme şikayetlerinde muayene bulguları çok önemlidir. Sadece anlatılanlarla bir şeyler tahmin etmek oldukça güçtür. Hemen doktoruna git.
Muayene ol.
Gerekirse bazı kan ve görüntüleme tetkikleri düzenlenir.
Her değişiklik kanser olsaydı, dünya da kadın kalmazdı.
Korkma, panikleme. Memede kanserden şüphelenmemiz için, meme ve meme başında farklılık meme ve meme başının görünümünde değişiklik olması gerekir.
Ayrıca memenin boyutunda ve şeklinde bir değişiklik, meme derisinin ya da ucunun pullu, kırmızı ya da şiş olması gerekir.
BÜYÜK BALIK TÜKET
Gut hastasıyım. Sürekli ayağım şişiyor. Hap da alıyorum kesin tedavisi yok mu?
KESİN tedavisi senin hastalığı öğrenmen ve kabul etmenle mümkün. Yediğin yemek, fazla kilo, stres, evham, sıkıntı, uyku düzensizliği, alkollü içecekleri tüketmek, sigara içmek, çarpma, düşme, burkmalar gut ataklarını tekrar ettirir.
Özellikle yemeklere dikkat et. Büyük balık, kırmızı et, kümes hayvanları da dikkatle tüketilmelidir. Bunları haftada 1 defadan fazla yemeyin.
KONTROLLERİNİ AKSATMA
Glokom hastasıyım. Sık sık göz damlası kullanıyorum. Göz damlası orucumu bozar mı bozmaz mı tartışıp duruyor. Bir yardımcı olabilir misiniz?
HAYIR bozmaz. Oruç tutan hastalar glokom denilen göz içi basınç artışı ya da göz hipertansiyonu tanısı konmuşsa ilaçlarını düzenli kullanmalılar.
Ramazan ayında hedef basıncın sınırında bulunan terminal glokomlu hastaların kontrollerini mutlaka sıklaştırılmalı ve gerekirse ek ilaç başlanmalıdır.
Gözdeki "Santral Retinal (görme tabakası) Toplardamar" tıkanıklığı sıklığı artabilir.
Eyvah göğsüm ağrıyor!
26 yaşındayım. Teyzemde meme hastalığı var. Sağ mememde 3 haftadır hafif bir ağrı ve kızarıklık var. Ben de kanser olabilir mi?
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