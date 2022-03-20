23 yaşındayım. Adetten önce baş ağrım başlıyor ve bulantım oluyor. Ne yapmalıyım?
ANLATTIKLARINA bakılırsa senin hastalığın adet migreni. Migren ağrısı, kadınlarda sık görülür.
Adet migreni, her ay adet (menstrual) kanamasından iki gün önce başlayan ve kanama sonuna kadar süren baş ağrılarıdır. Bu sorunu yaşayanlarda baş ağrısına bulanık görme, denge bozukluğu, duyma güçlüğü, baş dönmesi ve bulantı eşlik eder. Stresi azalt, uykusuz kalma. Adet döneminde çikolata, peynir, yağlı yiyecekler, portakal, domates, muz, çiğ soğan, salam, sosis ve fındıktan uzak dur.
KOLESTEROL CİNSELLİĞİ BİTİRİR
3 aydır kolesterolüm yüksek. Sertleşme sorunu yaşıyorum. Kolesterolden mi oluyordur?
KOLESTEROL yüksekliği direkt ereksiyon sorunu yapmaz. Ancak çok yüksek kolesterol veya trigliserid yüksekliği uzun yıllar damar sertliğine neden olursa penis damarlarını da tıkamış olabilir. Ereksiyon sorunu çoğunlukla stres ve sıkıntı gibi psikolojik nedenlerle ortaya çıkar. Bununla beraber, tiroit ve hormon bozuklukları, kan şekeri düzensizlikleri bu soruna yol açabilir.
Önce İç Hastalıkları Uzmanı'na görün. Üroloji Uzmanı'ndan da destek al.
O İSTİYOR DİYE...
3 yıl önce menopoza girdim. Ben 53, eşim 54 yaşında. O istiyor diye 2-3 ayda bir ilişkiye giriyoruz. Sonrasında idrarda yanmalarım oluyor. Ne yapabilirim?
CİNSEL ilişki her iki tarafın da isteğiyle olmalı.
Aksi halde, her iki taraf için de huzursuzluk ve hastalık kaynağı olur.
Menopozdaki kadınlarda cinsel organ dokusunda kuruluğa bağlı yanmalar olabilir. İdrar tahlili yaptırın. Nemlendirici kremler alın.
EŞİM BENDEN KAÇIYOR
40 yaşındayım. Eşimle 2 ay önce evlendik. Ne zaman beraber olsak 'Acıyor' dediği için bırakıyoruz. Sorunca sinirleniyor. Lütfen bana yardım edin.
CİNSEL birleşme sırasında ağrı, acı, yanma ve batma gibi hoşnutsuzluk ve huzursuzluk durumlarına 'disparoni' yani 'cinsel ilişki ağrısı' denir. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. İhmal etmeyin.
Yoksa ilişki düşüncesi ağrı ve huzursuzluk yaratacağından geleceğinizi olumsuz etkiler. Bedensel hastalıklar ağrılı olabilir.
İhmal etmeyin.
Adet öncesi ağrı
23 yaşındayım. Adetten önce baş ağrım başlıyor ve bulantım oluyor. Ne yapmalıyım?
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