Hocam utancımdan kimseye anlatamadım. Evlenmek üzereyim ama cinsel organım küçük. Şimdi ne olacak? 'Eşim bir şey söyler mi?' diye korkuyorum. Ne olur bana yardım edin.

CİNSEL ilişkiden keyif alıp almamak, çocuk sahibi olup olmamak cinsel organ büyüklüğü ile ilgili değildir. Bu yüzden uzunluk kısalık mevzusunu fazla büyütmemen, kafana takmaman gereklidir. Çocuk sahibi olmak için de cinsel organının uzun olması gerekmez. Birbirini sevip sayan eşlerin cinsel hayatları da sıkıntısız olur. Ayrıca cinsel ilişki öncesi sevişme döneminin uzunluğu daha önemli bir durumdur.

Sıkıntın cinsel organının sertleşmesi ve sert kalma süresi ile ilgili olumsuz haller yaratabilir. Bir an evvel bu işi kafandan at. Gönül rahatlığıyla evlen. Gönül rahatlığıyla mutlu ol, hayat arkadaşını da mutlu et.

UYKUSUZLUK ŞİŞMANLATIR

Hocam, uykusuzluk şikayetim var. Huzursuzum. Uyuyamadığımda gün içinde daha da kızgın oluyorum. Başka riskleri var mı?

UYKUSUZLUĞUN bir sürü riski var. Şişmanlık artar. Hipertansiyon daha sık görülür. Hatta felç geçirme ve bellek bozukluğu tehlikesi bile artar.

Uykusuzluk çekenlerde kalp krizine bağlı ölüm riskinde de ciddi artış olduğunu gösteren çalışmalar mevcut. Yani senin anlayacağın uyumazsan korkulu rüya görmeye başlayabiliriz. Manyetik alan tedavisi öneririm.

BAĞIRSAKLARA ÇARE

3 yıldır ara ara dışkılama sonrası temizlenirken makatımdan taze kan geliyor. Merhem kullanıyorum. Geçmiyor. Doktora gitmeye utanıyorum. Zeytinyağı da içiyorum. 'Rezene çayı iç geçer' dediler. Çayla basur geçer mi?

Çayla basur geçmez. Geçse basurlu adam kalmaz. Tespitini yapmışsın. Bu güzel. Ama sonrası gelmemiş. Doktordan utanmak olmaz. Eğer dışkılama sonrası tuvalet taşında veya dışkı üstünde damla damla şekilde kan görüyorsanız, temizlendiğiniz kağıtta kandamlası varsa mutlaka doktora başvurun. Makat temizliği sırasında elinize makat bölgesinde beze, bezecik, geliyorsa, ağrılı büyük şişlikler geliyorsa, makat bölgesi kaşıntılı ve akıntılıysa mutlaka doktor muayenesi gereklidir. Bu hastalık doğru tedavi edilmezse ilerler, ameliyat edilecek hale gelir. Yiyecek ve içeceklerle ilgili destek uygulamaları da yap. Rezene bağırsak hareketlerini düzenler. Ama tedavi etmez.

SÜT İÇİN TUZU BIRAKIN

51 yaşındayım. Adet düzensizliği başladı. Menopoz yaklaşıyor galiba. Ne yapmamı önerirsiniz?

MÜMKÜN olduğu kadar hareketli bir hayat sürün. Alkol ve sigara kullanmayın. Şikayet yoksa bile 2 yılda bir kemik ölçümünü tekrarlayın. Süt, kuru baklagiller, keçiboynuzu gibi kalsiyumdan zengin gıdaları sofranızdan eksik etmeyin. Tuzdan kaçının. Aşırı zayıflık ve şişmanlıktan kaçının.

Mutlaka güneş ışığı alın.