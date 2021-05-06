Güllaç tek suçlu değil

41 yaşındayım. İftarda çok hızlı yememeye çalışıyorum. Ama dün iftardan sonra ishal oldum. Tatlı olarak güllaç vardı. İshal güllaçtan mı?

Sofranın kalanını saymadığın için kesinlikle güllaçtandır diyemem. Sofradan önce temas ettiklerin, sofradaki yemekler, sofradaki kişiler ishal kaynağı açısından toptan şüpheliler. El temizliği yapılmaması en sık rastlanan sebeplerdendir. Beklemiş gıdalar, çok şekerli gıdalar ishale neden olabilirler.

PERHİZ GEREKEBİLİR

29 yaşındayım. Fabrika güvenlik müdürüyüm. Son 5 aydır sürekli ishalim. Tahliller yapıldı mikrop yok. Ne yapacağımı şaşırdım. Ne olur yardım edin.

Panik yapmayın.

Bağırsaklar panik yapınca da hızlanıp ishale neden olabilir. Uzun süreli ishalin en önemli nedenlerinden birisi de "Çölyak Hastalığı" veya "Gluten enteropatisi" dediğimiz hastalıktır. Özellikle yağlı gıdaların alınmasından sonra belirginleşen ishal, karında gaz ve rahatsızlık hissi, karın ağrıları, iştahı iyi olduğu halde kilo alamama veya kilo kaybı ve yorgunluk olur.

Bazı tahliller gerekir.

Doktorunuzu tekrar ziyaret edin. Hastalığınızın geçmediğini belirtin. Yeni tahlil ister. Kendine has perhiz gerekebilir.